V policijski akciji v Braziliji ubitih najmanj 25 oseb

Mestna policija je potrdila tudi smrt enega od svojih policistov, policijskega inšpektorja Andreja Leonarda de Mello Friasa. "Civilni policijski sekretariat z izrednim obžalovanjem poroča o smrti policijskega inšpektorja, ki je življenje izgubil med operacijo za boj proti organiziranemu kriminalu v skupnosti Jacarezinho,"so zapisali v objavi na družbenem omrežju. "Policist je svoj poklic spoštoval in ga imel rad. Zelo ga bomo pogrešali," so še zapisali.

Po poročanju BBC-ja se je tolpa, ki je bila tarča tega napada, ukvarja s trgovino z mamili, krajo, umorom in ugrabitvami. Rio de Janeiro je ena izmed najbolj nasilnih delov Brazilije, velika območja pa so pod nadzorom kriminalcev, ki so povezana z močnimi mamilarskimi združbami.