Izstopil iz avta, streljal na mimoidoče in ubil osem ljudi

Oboroženi moški naj bi v ponedeljek zvečer v regiji Asjut, približno 300 kilometrov južno od prestolnice Kairo, začel brez razloga streljati na mimoidoče, ki so se zbrali v bližini avtobusnega postajališča. Ubitih je bilo osem ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zatem je pobegnil proti podeželju, kjer so ga egiptovske varnostne sile izsledile in obkolile. V strelskem spopadu s policijo je bil ubit. Tožilstvo je že sprožilo preiskavo dogodka.

Glede na prve preiskave naj bi osumljenec napada dlje časa trpel zaradi duševnih težav in se je po navedbah ministrstva zdravil v psihiatrični bolnišnici v Kairu. Motiv za napad po navedbah oblasti še ni znan.