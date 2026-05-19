Tujina

Izstopil iz avta, streljal na mimoidoče in ubil osem ljudi

Kairo, 19. 05. 2026 10.39 pred 59 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA M.V.
Streljanje v Egiptu

V streljanju v osrednjem Egiptu je bilo ubitih osem ljudi, še pet jih je bilo ranjenih, je sporočilo egiptovsko notranje ministrstvo. Napadalca, ki naj bi začel na avtobusni postaji naključno streljati na mimoidoče, so lokalne oblasti obkolile na podeželju, kjer je bil ubit v spopadu s policijo.

Oboroženi moški naj bi v ponedeljek zvečer v regiji Asjut, približno 300 kilometrov južno od prestolnice Kairo, začel brez razloga streljati na mimoidoče, ki so se zbrali v bližini avtobusnega postajališča. Ubitih je bilo osem ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zatem je pobegnil proti podeželju, kjer so ga egiptovske varnostne sile izsledile in obkolile. V strelskem spopadu s policijo je bil ubit. Tožilstvo je že sprožilo preiskavo dogodka.

Glede na prve preiskave naj bi osumljenec napada dlje časa trpel zaradi duševnih težav in se je po navedbah ministrstva zdravil v psihiatrični bolnišnici v Kairu. Motiv za napad po navedbah oblasti še ni znan.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

tuttikaki
19. 05. 2026 11.32
Zakaj pa se ne more komentirati člankov o Izraelu? A vam ne pustijio?!
travc
19. 05. 2026 11.39
Oni so posebna kasta.
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
To wellness centri skrivajo pred množicami
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Najbolj zaželena obleka sezone, vsi govorijo o njej
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Glavobol? Ne, možganski tumor
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Ne, to ni Kim Kardashian: njeni temni lasje so preteklost
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
