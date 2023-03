V streljanju v Hamburgu najmanj šest mrtvih

Nemška policija je prek družbenega omrežja Twitter sporočila, da na območju Alsterdorfa poteka obsežna operacija.

Na kraju dogodka so številna reševalna in policijska vozila. Po poročanju BBC-ja in lokalnih medijev naj bi nemška policija v četrtek pozno v noč še vedno iskala napadalce.

Po poročanju več medijev je do streljanja prišlo v centru Jehovovih prič.

Domačini so okoli 21. ure prejeli sporočilo, da je "eden ali več neznanih storilcev streljalo na ljudi v cerkvi". Bližnjim prebivalcem so oblasti naročile, naj ne zapuščajo svojih domov.