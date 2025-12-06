V streljanju v Južni Afriki 11 mrtvih

Tiskovna predstavnica policije Athlenda Mathe je dejala, da lahko potrdi, da so streli zadeli 25 ljudi, od katerih so jih 14 odpeljali v bolnišnico. Deset ljudi je umrlo na kraju streljanja, eden pa v bolnišnici.

Napad se je zgodil v okrožju Saulsville, ki leži 18 kilometrov zahodno od Pretorie. Trije oboroženi moški so v zgradbo, kjer stanujejo delavci, vdrli ob 4.30 po lokalnem času in začeli streljati na skupino moških, ki so pili. Med smrtnimi žrtvami sta tudi 12-letnik in 16-letnik, je sporočila policija.

Motiv napada ni znan, prav tako niso nikogar prijeli, je pa tiskovna predstavnica policije incident označila kot "precej nesrečen". Dodala je, da so policijo poklicali okoli 6. ure.