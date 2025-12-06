Svetli način
Tujina

V streljanju v Južni Afriki 11 mrtvih

Pretoria, 06. 12. 2025 12.16 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
STA , K.H.
Trije oboroženi moški so blizu južnoafriške prestolnice Pretoria vdrli v namestitev za delavce in ubili najmanj 11 ljudi. Med ubitimi je tudi triletni otrok, je sporočila policija.

Tiskovna predstavnica policije Athlenda Mathe je dejala, da lahko potrdi, da so streli zadeli 25 ljudi, od katerih so jih 14 odpeljali v bolnišnico. Deset ljudi je umrlo na kraju streljanja, eden pa v bolnišnici.

Napad se je zgodil v okrožju Saulsville, ki leži 18 kilometrov zahodno od Pretorie. Trije oboroženi moški so v zgradbo, kjer stanujejo delavci, vdrli ob 4.30 po lokalnem času in začeli streljati na skupino moških, ki so pili. Med smrtnimi žrtvami sta tudi 12-letnik in 16-letnik, je sporočila policija.

Motiv napada ni znan, prav tako niso nikogar prijeli, je pa tiskovna predstavnica policije incident označila kot "precej nesrečen". Dodala je, da so policijo poklicali okoli 6. ure.

Gre za zadnjega v vrsti streljanj z več smrtnimi žrtvami v Južni Afriki, najbolj industrijsko razviti državi afriške celine, ki se spopada z globoko zakoreninjenim kriminalom in korupcijo, ki ju spodbujajo organizirane mreže. Ob tem imajo prebivalci ob veliko zakonitega orožja za lastno zaščito tudi mnogo nezakonitega orožja. Po podatkih policije je bilo med aprilom in septembrom vsak dan ubitih 63 ljudi.

streljanje južna afrika pretoria
