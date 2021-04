V streljanju v Kaliforniji umrle štiri osebe

Lokalna policija je bila o strelih v dvonadstropni poslovni stavbi v mestu Orange obveščena v sredo pozno popoldne.

Kot so pojasnili na novinarski konferenci, so policisti osumljenca ob prihodu na kraj dogodka ustrelili. Odpeljali so ga v bolnišnico. Storilec je v poslovni stavbi ubil štiri osebe, med drugim otroka, ena oseba je ranjena in je v kritičnem stanju.

Več podrobnosti o dogodku policisti niso razkrili, prav tako ni znan motiv za strelski pohod.

Gre za zadnje v vrsti streljanj v ZDA. 10 oseb je umrlo v napadu na trgovino v Koloradu pretekli teden, osem oseb, med njimi šest žensk, pa je umrlo v napadu v Atlanti.