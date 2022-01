V streljanju v mehiškem letovišču ubita dva Kanadčana, strelec na begu

Črno piko mehiškemu turističnemu raju pa dajejo ravno strelski obračuni med različnimi tolpami in preprodajalci. Novembra 2021 sta bila v streljanju na plaži hotela v Cancunu ubita dva osumljenca tihotapljenja mamil. Oktobra sta bila v drugem streljanju med domnevnimi tihotapci mamil v turističnem letovišču Tulum ubita dva turista, Nemec in Indijec.

Vse tri žrtve so imele v Kanadi obsežno policijsko kartoteko zaradi preprodaje mamil in orožja ter različnih tatvin, je sporočilo državno tožilstvo.

Zapisal je, da vse napore vlagajo v to, da bi strelca izsledili.

Nasilje, povezano s kriminalom, zlasti s trgovino z mamili, je že leta težava na mehiški obali. Zaradi podobnih incidentov so evropske države in ZDA svoje državljane večkrat opozorile na previdnost pri potovanju na mehiške destinacije ob Karibskem morju, ki so ena najbolj priljubljenih svetovnih turističnih destinacij.