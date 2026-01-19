V mestni hiši na Češkem odjeknili streli: dva mrtva in šest ranjenih

Okoli 10. ure je policija na družbenem omrežju X sledilce obvestila o intervenciji v češki vasici Chribska v okrožju Dečin, 110 kilometrov severno od Prage.
"Vse naše razpoložljive sile se odpravljajo v vas Chribska v regiji Dečín, k mestni hiši, saj smo bili obveščeni o streljanju," so zapisali.
Tja so se odpravile patrulje, intervencijske enote, specialne enote za obvladovanje izgredov, prometna policija in kriminalisti, poroča TN.nova.cz. Na kraj so odhiteli tudi reševalci in helikopter.
Okoli 11. ure so policisti sporočili, da je bil napadalec onesposobljen.
Po prvih informacijah je umrla ženska, a so policisti pozneje potrdili, da sta umrla dva moška (eden od njiju je bil strelec), še najmanj šest oseb pa je ranjenih. "Vsaj ena ženska je huje poškodovana," so zapisali malo pred poldnevom.
Da gre na kraj dogodka, se je odločil tudi notranji minister Lubomír Metnar. "Pozorno spremljam informacije o streljanju v mestni pisarni v Chřibski. Razmere so resne, vendar po mojih informacijah ni nadaljnje nevarnosti, napadalec je mrtev."
Motiv za napad še ni znan, preiskava poteka.
