V mestni hiši na Češkem odjeknili streli: dva mrtva in šest ranjenih

Okoli 10. ure je policija na družbenem omrežju X sledilce obvestila o intervenciji v češki vasici Chribska v okrožju Dečin, 110 kilometrov severno od Prage. "Vse naše razpoložljive sile se odpravljajo v vas Chribska v regiji Dečín, k mestni hiši, saj smo bili obveščeni o streljanju," so zapisali.

Streljanje v češki vasici Chribska AP

Streljanje v vasi Chribska v regiji Dečín tn.nova.cz

Streljanje v vasi Chribska v regiji Dečín tn.nova.cz



















Tja so se odpravile patrulje, intervencijske enote, specialne enote za obvladovanje izgredov, prometna policija in kriminalisti, poroča TN.nova.cz. Na kraj so odhiteli tudi reševalci in helikopter. Okoli 11. ure so policisti sporočili, da je bil napadalec onesposobljen. Po prvih informacijah je umrla ženska, a so policisti pozneje potrdili, da sta umrla dva moška (eden od njiju je bil strelec), še najmanj šest oseb pa je ranjenih. "Vsaj ena ženska je huje poškodovana," so zapisali malo pred poldnevom.

