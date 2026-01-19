Naslovnica
Tujina

V mestni hiši na Češkem odjeknili streli: dva mrtva in šest ranjenih

Dečin, 19. 01. 2026 11.48 pred 8 minutami 1 min branja 3

Avtor:
U.Z.
Streljanje v češki vasici Chribska

V streljanju v mestni hiši v okrožju Dečin na Češkem sta bila ubita dva moška, še šest oseb, vključno s policistom, pa je bilo ranjenih. Policija je potrdila, da je med mrtvimi tudi napadalec.

Okoli 10. ure je policija na družbenem omrežju X sledilce obvestila o intervenciji v češki vasici Chribska v okrožju Dečin, 110 kilometrov severno od Prage. 

"Vse naše razpoložljive sile se odpravljajo v vas Chribska v regiji Dečín, k mestni hiši, saj smo bili obveščeni o streljanju," so zapisali.

Tja so se odpravile patrulje, intervencijske enote, specialne enote za obvladovanje izgredov, prometna policija in kriminalisti, poroča TN.nova.cz. Na kraj so odhiteli tudi reševalci in helikopter.

Okoli 11. ure so policisti sporočili, da je bil napadalec onesposobljen. 

Po prvih informacijah je umrla ženska, a so policisti pozneje potrdili, da sta umrla dva moška (eden od njiju je bil strelec), še najmanj šest oseb pa je ranjenih. "Vsaj ena ženska je huje poškodovana," so zapisali malo pred poldnevom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da gre na kraj dogodka, se je odločil tudi notranji minister Lubomír Metnar. "Pozorno spremljam informacije o streljanju v mestni pisarni v Chřibski. Razmere so resne, vendar po mojih informacijah ni nadaljnje nevarnosti, napadalec je mrtev."

Motiv za napad še ni znan, preiskava poteka. 

streljanje češka mestna hiša dečin

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
komandos
19. 01. 2026 13.30
To si mora Jankovič pod nujno prebrati in se naj malo zamisli kaj in kako naprej ni se zaigra z OBČANI a njee
Odgovori
0 0
a res1
19. 01. 2026 12.44
"Trije ljudje in en policist pa so bili ranjeni" Pod kaj se šteje policist?
Odgovori
+10
10 0
TheJuniKorn
19. 01. 2026 12.54
Pod čivile...
Odgovori
+3
3 0
