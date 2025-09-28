V streljanju v mormonski cerkvi v ZDA ena oseba ubita, več ranjenih

Predsednik Donald Trump je streljanje označil za "grozljivo" in na svoji platformi Truth Social zapisal, da gre "očitno za še en ciljan napad na kristjane v Združenih državah Amerike".
Slike s prizorišča kažejo reševalce, ki ljudi na nosilih odnašajo na varno, ter velik oblak dima nad cerkvijo Jezusa Kristusa v kraju Grand Blanc Township.
- FOTO: AP
Tamkajšnji policijski načelnik William Renye je novinarjem povedal, da je osumljenec med mašo, ko je bilo v cerkvi več sto ljudi, s svojim vozilom zapeljal skozi glavna vrata cerkve, nato pa začel streljati z jurišno puško.
Strelec naj bi cerkev tudi zažgal, preden so ga ubili policisti.
