Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V streljanju v mormonski cerkvi v ZDA ena oseba ubita, več ranjenih

Detroit, 28. 09. 2025 21.59 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

V ameriški zvezni državi Michigan je prišlo do streljanja, v katerem je bila ubita ena oseba, več pa je ranjenih. Napada je osumljen 40-letni moški iz bližnjega kraja, ki ga je policija po napadu ubila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Motiv streljanja za zdaj ni znan.

Predsednik Donald Trump je streljanje označil za "grozljivo" in na svoji platformi Truth Social zapisal, da gre "očitno za še en ciljan napad na kristjane v Združenih državah Amerike".

Slike s prizorišča kažejo reševalce, ki ljudi na nosilih odnašajo na varno, ter velik oblak dima nad cerkvijo Jezusa Kristusa v kraju Grand Blanc Township.

Tamkajšnji policijski načelnik William Renye je novinarjem povedal, da je osumljenec med mašo, ko je bilo v cerkvi več sto ljudi, s svojim vozilom zapeljal skozi glavna vrata cerkve, nato pa začel streljati z jurišno puško.

Strelec naj bi cerkev tudi zažgal, preden so ga ubili policisti.

streljanje mormonska cerkev Michigan napad ranjeni
Naslednji članek

Srbski general Pavković predčasno izpuščen iz zapora

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256