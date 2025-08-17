Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

V streljanju v nočnem klubu v New Yorku tri smrtne žrtve

Brooklyn, 17. 08. 2025 18.16 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
18

V streljanju v prenatrpanem nočnem klubu v Brooklynu so bili ubiti trije ljudje, še osem je bilo ranjenih. Storilce – domnevajo, da jih je bilo več – še iščejo.

Streljanje se je po navedbah newyorške policije zgodilo v nočnem klubu Taste of the City Lounge.

Preiskovalci so na kraju dogodka našli 36 tulcev, kar po njihovih navedbah kaže, da je bilo vpletenih več strelnih orožij in verjetno tudi več kot en strelec. Doslej oblasti niso aretirale še nobene osebe.

Lokalne oblasti pregledujejo posnetke nadzornih kamer iz okoliških ulic, da bi identificirali storilce. Med žrtvami je bilo osem moških in tri ženske.

streljanje nočni klub zda New York
Naslednji članek

47 Izraelcev obtičalo v Sarajevu, ker so njihovi potni listi pristali v smeteh

Naslednji članek

Putin pristal na ameriška in evropska varnostna jamstva za Ukrajino

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (18)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Miha1999
17. 08. 2025 19.34
Nasilje čež lužo lahko komentiramo, naših nasilnih dogodkov iz strani manjšine,ki uživa na socialni in ustrahuje narod pa ne. A pri nas ni demokracije ?
ODGOVORI
0 0
Sandi11
17. 08. 2025 19.18
+2
Škodo delajo turizmu. Naj se to že enkrat konča.
ODGOVORI
2 0
nastjamarko
17. 08. 2025 19.18
+4
A našo pripadno pridno manjšino v naslednjem članku pa ne smemo komentirat. In glejga zlomka a ni bil minister v pušči zakaj ne pride v novo mesto
ODGOVORI
5 1
Ici
17. 08. 2025 19.17
+0
To bodo Američani našli "z levo roko". Potem pa take kazni, da bi bilo bolje, da bi se storilci ustrelili sami.
ODGOVORI
2 2
Japa Jade
17. 08. 2025 19.15
-3
Zaprite za komentiranje...
ODGOVORI
1 4
proofreader
17. 08. 2025 19.18
+1
Zakaj?
ODGOVORI
2 1
Sixten Malmerfelt
17. 08. 2025 19.14
+3
ameriške streljačine
ODGOVORI
3 0
proofreader
17. 08. 2025 19.10
+1
Stopnja umorov v Washingtonu, D.C., je v zadnjih letih med višjimi v ZDA. Leta 2024 je bila stopnja umorov v Washingtonu 27,3 na 100.000 prebivalcev, kar ga uvršča na četrto mesto med večjimi ameriškimi mesti, za New Orleansom, St. Louisom in Detroitom. Za primerjavo, New York City je imel leta 2024 stopnjo umorov 5,8 na 100.000 prebivalcev, kar je približno šestkrat nižje od Washingtona.
ODGOVORI
1 0
IKOSS
17. 08. 2025 19.03
+2
Upoštevaje, da ima New York eno najbolj restriktivnih zakonodaj na področju orožja in sorodnih sredstev, vprašanje za tiste, ki so trdno prepričani, da je ta za zagotavljanje varnosti ključna. Kako se lahko v tem okolju soočajo s tovrstnimi incidenti? Morda pa je srž problema prisotnosti relativno visoke ravni nasilja drugje in si nekateri tega ne želijo priznati!
ODGOVORI
3 1
daiči
17. 08. 2025 18.55
+1
oh joj prejoj, u new yorku da so se strelal. pa ludje, u new yorku vsakih 15 sekund enga ustrelijo, tm tko je ze zadnih 50 let in je nomaln, djte raj poveda kter dan nobenga nebojo ustrelil tm cez
ODGOVORI
2 1
Glotar
17. 08. 2025 18.58
+2
to ni tavno res...je pa res da v Chicagu vsak vikend postrelijo 10 ljudi, pa je to vrh v ZDA....
ODGOVORI
2 0
ptuj.si
17. 08. 2025 19.26
Torej na leto ustrelijo 2.1 mio ljudi?
ODGOVORI
0 0
Glotar
17. 08. 2025 18.54
+1
bil sm u temu klubu..bomba,....
ODGOVORI
1 0
proofreader
17. 08. 2025 18.52
+4
Levi novinarji pravijo da je vse v redu in se čudijo Trumpu, ki zahteva varnost v Washingtonu.
ODGOVORI
4 0
Artechh
17. 08. 2025 18.33
+3
Gremo še telefoncke in prepisovanje. Poročilo -> nemška tiskovna agencija dpa -> slovenska sta -> ta portal? 😂😂
ODGOVORI
3 0
proofreader
17. 08. 2025 18.52
+2
STA mora opravičiti svoj obstoj.
ODGOVORI
3 1
iziizi
17. 08. 2025 18.30
+5
tooo drogeraši se pucajo
ODGOVORI
5 0
bohinj je zakon
17. 08. 2025 18.27
+2
Bratje ameri se nič ne naučijo. Ne se streljati......lahko koga zadanete. Pri streljanju.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089