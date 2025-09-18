Svetli način
Tujina

V streljanju v Pensilvaniji ubiti trije policisti

Philadelphia , 18. 09. 2025 07.23 | Posodobljeno pred eno minuto

A.K. , STA
V ameriški zvezni državi Pensilvanija so bili v sredo v spopadu z oboroženim napadalcem ubiti trije policisti, dva pa sta huje poškodovana in sta v kritičnem stanju. Policija je sporočila, da so napadalca ustrelili in ubili.

Incident se je zgodil v sredo popoldne v občini Codorus v okrožju York približno 200 kilometrov jugozahodno od Philadelphie. Trije policisti so bili ubiti, dva huje ranjena pa so odpeljali v bližnjo bolnišnico. Zdravniki so njuno stanje opisali kot kritično, a stabilno.

"Lahko potrdim, da je bilo danes ustreljenih pet policistov, trije so umrli," je dejal predstavnik policije Christopher Paris. Dodal je, da je preiskava povezana z družinskimi odnosi, drugih podrobnosti ni podal.

Ameriška policija
Ameriška policija FOTO: Shutterstock

Policisti naj bi bili ustreljeni v okviru preiskave nasilja v družini, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi streljanja so zaprli bližnje šolsko okrožje v Spring Groveu, majhnem mestu s približno 2500 prebivalci. Oblasti so kasneje sporočile, da šola ni bila prizadeta in da ni nevarnosti za javnost, poroča britanski BBC.

Guverner Pensilvanije Josh Shapiro, ki je v sredo popoldne prispel na prizorišče, se je srečal z družinami ubitih policistov, poročajo lokalni mediji. Vidno pretresen je na novinarski konferenci dejal: "Takšno nasilje ni v redu. Kot družba se moramo izboljšati."

V ZDA vsako leto na tisoče ljudi umre v incidentih s strelnim orožjem. Po umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, ki je bil minuli teden ustreljen v kampusu univerze Utah Valley, pa je razpoloženje v državi še posebej napeto.

