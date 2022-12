V streljanju v Torontu ubitih pet ljudi

"Ko so policisti prispeli, jih je pričakal (...) grozljiv prizor s številnimi mrtvimi žrtvami," je po poročanju kanadskih medijev povedal MacSween . Ranjeno osebo so odpeljali v bolnišnico, njeno življenje pa ni ogroženo.

Žrtve so našli v različnih stanovanjih v stavbi, ki se nahaja v mestu Vaughan v predmestju približno 30 kilometrov severno od Toronta. Policija preiskuje motiv za napad in morebitno povezavo med osumljencem in žrtvami. Po prvih podatkih naj bi ta deloval sam.

Policija je kasneje pojasnila, da je bil 73-letni osumljenec, čigar imena niso navedli, stanovalec stavbe, kjer je izvedel napad. Ubil je pet ljudi, enega pa ranil. Kasneje ga je na hodniku ustrelil eden od policistov, ki so jih poklicali na prizorišče napada.