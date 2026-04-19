V streljanju v ZDA ubitih osem otrok

Policisti oddelka v Shreveportu so se malo po 6. uri zjutraj (po lokalnem času) odzvali prijavi družinskega nasilja, med sporom je odrasel moški začel streljati.
Predstavnik za odnose z javnostmi tamkajšnje policije Christopher Bordelon je kraj posredovanja opisal kot "obsežen". "Imamo tri različne lokacije. Samo streljanje se je zgodilo tik ob cesti. S tem je povezano še eno streljanje na ulici Harrison, ena od žrtev pa je po streljanju stekla v sosednjo hišo," je pojasnil Bordelon.
Ustreljenih je bilo deset ljudi – osem jih je umrlo. Žrtve so stare od enega do 14 let.
"Strelec je nato ukradel avtomobil. Policisti so med zasledovanjem osumljenca ustrelili in ubili," je povedal Bordelon. Domnevajo, da je storilec deloval sam.
Policija več informacij ni posredovala, nekateri ubiti otroci naj bi bili njegovi. Preiskava streljanja še poteka, poročajo ameriški mediji.
Shreveport leži na jugu ZDA blizu meje s Teksasom. Je tretje največje mesto v zvezni državi Louisiana po številu prebivalcev, za New Orleansom in Baton Rougeom.