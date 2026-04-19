V streljanju v ZDA ubitih osem otrok

Policisti oddelka v Shreveportu so se malo po 6. uri zjutraj (po lokalnem času) odzvali prijavi družinskega nasilja, med sporom je odrasel moški začel streljati.

Predstavnik za odnose z javnostmi tamkajšnje policije Christopher Bordelon je kraj posredovanja opisal kot "obsežen". "Imamo tri različne lokacije. Samo streljanje se je zgodilo tik ob cesti. S tem je povezano še eno streljanje na ulici Harrison, ena od žrtev pa je po streljanju stekla v sosednjo hišo," je pojasnil Bordelon.

Ustreljenih je bilo deset ljudi – osem jih je umrlo. Žrtve so stare od enega do 14 let.