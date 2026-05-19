V strelskem napadu na mošejo v kalifornijskem San Diegu pet mrtvih

Oblasti napada niso označile za teroristični, šlo naj bi za zločin iz sovraštva, poroča televizija ABC. Scott Wahl je dejal, da sta bila napadalca stara 17 in 18 let, v njunem avtomobilu pa so po navedbah omenjene televizije odkrili sporočila, sovražna do islama.

Med mrtvimi je tudi varnostnik mošeje, ki je s hitrim posredovanjem preprečil večje število žrtev, je povedal Wahl. Poleg ubitih je bila ena oseba ranjena.

Wahl je novinarjem povedal, da je približno dve uri pred napadom mati enega od osumljencev poklicala policijo in prijavila, da je njen mladoletni sin pobegnil od doma s prijateljem, oba pa sta bila oblečena v kamuflažne uniforme. Prijavila je tudi, da sta ukradla njen avtomobil in več kosov njenega orožja.