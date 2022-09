V strelskem napadu na ruski šoli umrlo šest ljudi, 20 je ranjenih

Sprva so dejali tudi, da so informacije o številu žrtev "v fazi določanja", kasneje pa so sporočili, da je bilo v streljanju ubitih najmanj šest ljudi, okoli 20 ljudi pa naj bi bilo ranjenih.

Strelski napad se je zgodil na šoli številka 88 v mestu Iževsk, ki jo obiskuje skoraj 1000 učencev in 80 učiteljev. "Policija je danes prejela sporočilo o streljanju na šoli številka 88 v mestu Iževsk (...) Trenutno so v teku ukrepi za aretacijo osumljenca ," je prek Telegrama sporočilo ministrstvo.

Šola stoji v središču Iževska, mesta s približno 650.000 prebivalci, blizu osrednjih vladnih zgradb. Na kraj dogodka so prihiteli reševalci in policija. Učitelje in učence so evakuirali.

Po poročanju ruskih medijev so med žrtvami učenci in varnostnik v šoli. Tudi guverner ruske republike Udmurtija Aleksander Brečalov je potrdil, da so med žrtvami otroci.