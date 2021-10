V strelskem napadu v Minnesoti umrla dvajsetletnica, 14 ranjenih

"To ni nič drugega kot tragedija. Ljudje so se v soboto zvečer zabavali in napadalci so se odločili pritisniti na sprožilec znova in znova ter vzeti človeško življenje. In končalo se je tragično," so po poročanju CNN dejali v baru, kjer se je zgodilo streljanje.

Strelski napad v središču St. Paula se je začel kmalu po polnoči v nedeljo zjutraj po krajevnem času, ko je policija prejela številne klice na nujno številko. Kot poročajo tamkajšnji mediji, je šlo za številne obupane in panične klice na pomoč.