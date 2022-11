V strelskem napadu v trgovini v Virginiji več mrtvih

Napadalec je v torek pozno zvečer v ameriški zvezni državi Virginiji v trgovini Walmart ustrelil in ubil več ljudi, so na spletu sporočili predstavniki mesta Chesapeake. Kot so zapisali, je policija potrdila več smrtnih žrtev. Strele naj bi sprožil vodja trgovine, ki je nato pištolo usmeril tudi proti sebi in je zdaj mrtev.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Strelec je v Walmart v ameriškem mestu Chesapeake ubil do 10 ljudi, je po poročanju BBC dejala policija. Nekateri lokalni mediji medtem poročajo, da naj mrtvih ne bi bilo več kot deset ljudi, a uradnih podatkov o tem zaenkrat ni. "Našli smo več smrtnih žrtev in več ranjenih ljudi," so novinarjem na terenu potrdili policisti. Strele naj bi sprožil vodja trgovine, ki je nato pištolo usmeril tudi proti sebi. Policisti ocenjujejo, da je bil strelec samo eden, ki da je mrtev. Motiv za zdaj še preiskujejo.