V strelskem napadu v ZDA pet mrtvih

Zadnji v vrsti strelskih napadov v ZDA, ki ga je izvedel 51-letni domačin, se je zgodil v sredo v pivovarni Molson Coors v mestu Milwaukee. Strelec je bil zaposlen v pivovarni in odpuščen v sredo, le nekaj ur pred strelskim napadom. 51-letnik naj bi ukradel oznako z imenom drugega uslužbenca, se vrnil v pivovarno in začel streljati. Po besedah lokalne policije je bilo med napadom v tovarni tisoč ljudi, poleg petih smrtnih žrtev je več ljudi ranjenih.

Podjetje, ki se je do lani imenovalo MillerCoors, je prevzela kanadska pivovarna Molson, ki je začela izvajati varčevalne ukrepe. Sedež podjetja v Severni Ameriki se je preselil iz Denverja v Chicago, načrtovali pa so ukinitev do 500 delovnih mest.