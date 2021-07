V strelskem obračunu v Kaliforniji pet mrtvih, tudi namestnik šerifa

Iz kalifornijske regije San Joaquin Valley, natančneje iz okrožja Wasco (slabih 50 kilometrov severozahodno od mesta Bakersfield), poročajo o streljanju, v katerem je umrlo pet oseb. Kot so sporočili s policijske uprave Kern, so med ubitimi trije civilisti, namestnik šerifa in domnevni strelec, poroča Independent . Še en policist je ranjen.

Strelski obračun se je zgodil v nedeljo popoldne po lokalnem času v okrožju Wasco. "Med posredovanjem tukaj v Wascu so enega od naših pogumnih policistov – namestnika šerifa – ubili. Še eden je bil v policijski akciji ustreljen in ranjen," je v izjavi za javnost dejal župan Wasca Alex Garcia.

"Policista sta se odzvala na klic, potem ko so okoli 13. ure javili morebitno streljanje in potencialno ranjene ljudi," pa je na novinarski konferenci povedal policijski poročnik Joel Swanson. Osumljenec je po njegovih besedah pričel streljati iz notranjosti doma takoj, ko je na kraj prispela policija, a sta se policista še pravočasno umaknila in poiskala zavetje. Na kraj so poklicali tudi posebno enoto SWAT, sosesko so zaprli, organi pregona pa so se nato nekaj pred 15. uro skušali približati hiši. Ko so pristopili do stavbe, je moški znova pričel streljati, pri čemer pa je zadel oba policista.

CNN je na spletu objavil tudi posnetek, ki prikazuje, kako možje v modrem ranjena hitro umaknejo s prizorišča. Oba so nato prepeljali v bolnišnico.

Streljanje se je medtem nadaljevalo, pozneje pa so napadalca ustrelili. Tudi njega so odpeljali v bolnišnico, je opisal Swanson. Osumljenca policija sicer ni javno identificirala, preiskava še poteka. Imeni obeh ustreljenih policistov pa so danes zjutraj javno objavili.

Sožalje svojcem ubitega policista sta izrazila tako župan kot okrožni tožilec. "Moje srce je z družinama obeh policistov. Nič nas ne more pripraviti na takšne tragedije," je poudaril Garcia in se ob tem zahvalil prvim posredovalcem na kraju za njihov pogum. "V trenutku se lahko naše življenje za vedno spremeni. Molim, da bog te družine obkroži s svojo ljubeznijo in jim da moč, da preživijo te hude čase." Sožalje družini, prijateljem in sodelavcem umrlega policijskega namestnika so izrekli tudi v pisarni tožilca okrožja Kern. "Prav tako molimo za hitro okrevanje drugega ranjenega policista. Neizmerna tragedija in izguba za šerifov urad in našo skupnost. Naša srca so zlomljena," so sporočili prek Twitterja.