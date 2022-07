V strelskem obračunu v Srbiji ubit migrant, sedem ranjenih

V incidentu, ki se je zgodil v gozdu na obrobju Subotice, približno 160 kilometrov severno od Beograda, je 16-letno dekle utrpelo smrtno nevarne poškodbe. Vse ranjence so prepeljali v bolnišnico v Subotici, poroča RTS.

Policija, ki dogodka ni takoj komentirala, je preprečila dostop do gozda, kjer se je zgodil incident, le približno kilometer od madžarske meje. Na prizorišče je prišel tudi notranji minister Aleksandar Vulin.

Poškodovani migranti so stari od 20 do 30 let in nimajo dokumentov, je povedal župan Subotice Stevan Bakić. Lokalni mediji so poročali tudi, da je do streljanja prišlo med afganistanskimi in pakistanskimi migranti, najverjetneje zaradi spora glede tega, kdo jih bo pretihotapil čez mejo iz Srbije na Madžarsko.

Srbija leži na balkanski migrantski poti, po kateri ljudje, ki bežijo pred vojno in revščino na Bližnjem vzhodu, v Aziji in Afriki, pogosto prihajajo v Zahodno Evropo. Čeprav ta pot ni več tako prometna, kot je bila med migrantsko krizo leta 2015, jo vsako leto še vedno prečka več deset tisoč nezakonitih migrantov.