V strelskem pohodu na univerzi trije mrtvi: streljal naj bi profesor

Včeraj okoli 12. ure po lokalnem času je univerza sporočila, da so na kampusu odjeknili streli. Policija je vdrla v kampus, študenti in profesorji pa so se zabarikadirali v učilnicah in sobah študentskih domov.

Po podatkih policije se je streljanje začelo v četrtem nadstropju ene od stavb na kampusu, strelca pa so nato ubili pred vhodom.

Profesorica Kevaney Martin je za AP pojasnila, da se je skrila pod mizo v svoji učilnici, v katero so se zatekli še en zaposleni in trije študenti. "Bilo je grozljivo. Ne morem niti razložiti. Trudila sem se, da ne bi jokala, toda to je nekaj, česar ne želim nikoli več izkusiti," je dejala.

Ko so uspeli zapustiti stavbo, se je Martinova s tremi študenti odpeljala iz kampusa. "Ko smo se oddaljili od UNLV, smo parkirali in sedeli v tišini. Nihče ni rekel niti besede. Bili smo v popolnem šoku," je še dodala.

"To je trenutek, ko pokličeš svoje starše in jim poveš, da jih imaš rad," je medtem za AP povedal 21-letni študent novinarstva Matthew Felsenfeld, ki se je skupaj z 12 sošolci skril v eno od sob. Drugi študent, 25-letni Jordan Eckermann, pa je pojasnil, da je bil pri pouku poslovnega prava, ko je zaslišal glasen pok, za katerega je mislil, da prihaja iz sosednjega glasbenega razreda.

Toda kmalu zatem se je oglasil alarm, ki je študente spravil v beg. Nekateri so v paniki zbežali iz učilnice, drugi pa so upoštevali profesorjeva navodila in ostali mirni, je še dodal Eckermann.

Policija strelca še ni identificirala, prav tako uradno ni znan njegov motiv. Po informacijah AP je šlo za profesorja, ki je neuspešno iskal službo na univerzi. Pred tem naj bi bil zaposlen na univerzi v Severni Karolini. CNN medtem poroča, da gre za 67-letnega kariernega profesorja.