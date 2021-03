V strelskem pohodu v Georgii umrlo osem ljudi

21-letnega Roberta Aarona Longa iz Woodstocka so policisti ujeli nekaj ur po streljanju, in sicer 240 kilometrov južno od Atlante. Poleg državnih in lokalnih policistov se je preiskavi pridružil tudi ameriški zvezni preiskovalni urad FBI.

Long je najprej sejal smrt v Acworthu, severnem predmestju Atlante, kjer so ga posnele varnostne kamere. Na kraju samem sta umrli dve osebi, tri so prepeljali v bolnišnico, kjer sta dve kasneje umrli. Tamkajšnja policija uvodoma ni objavila spola ali etnične pripadnosti žrtev.