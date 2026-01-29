Naslovnica
Tujina

V strmoglavljenju letala 15 mrtvih, med njimi kolumbijski poslanec

Bogota, 29. 01. 2026 07.37 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Razbitine strmoglavljenega letala

V strmoglavljenju manjšega letala na severovzhodu Kolumbije je v sredo umrlo vseh 15 ljudi na krovu, med njimi tudi poslanec v kolumbijskem kongresu. Vzrok nesreče, ki se je zgodila na goratem območju blizu meje z Venezuelo, še ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dvomotorno propelersko letalo beechcraft 1900 je vzletelo iz obmejnega mesta Cucuta proti bližnjemu mestu Ocana, a je med letom, ki naj bi vsega skupaj trajal približno 25 minut, izgubilo stik s kontrolo zračnega prometa.

Na krovu letala, s katerim je upravljala državna letalska družba Satena, je bilo 13 potnikov in dva člana posadke. Po navedbah oblasti preživelih ni. Letalo je strmoglavilo na goratem območju province Norte de Santander, vzrok pa še ni znan.

Med žrtvami sta bila tudi kolumbijski poslanec Diogenes Quintero ter kandidat na bližajočih se marčnih volitvah Carlos Salcedo. Na Facebook strani poslanca Quintere so objavili izjavo, v kateri so potrdili njegovo smrt. Opisali so ga kot "moža, ki je vse življenje služil tistim, ki so to najbolj potrebovali".

Quintero je zasedal enega od 16 sedežev v kolumbijskem parlamentu, ki so namenjeni zastopanju žrtev konflikta med marksistično uporniško vojsko, Revolucionarnimi oboroženimi silami Kolumbije (FARC) in kolumbijsko državo, poroča BBC.

Strmoglavilo letalo
Strmoglavilo letalo
FOTO: Profimedia

Iskalna akcija poteka, našli sedem trupel

V gorskem območju je bila sprožena iskalna akcija, vzpostavljena pa je bila tudi telefonska številka za pomoč sorodnikom umrlih. Guverner province Norte de Santander William Villamizar je za lokalno tiskovno agencijo Semana povedal, da so našli sedem trupel, poroča BBC. Predsednik države Gustavo Petro je na družbenem omrežju X izrazil sožalje družinam žrtev.

Kolumbijske oborožene sile pomagajo pri iskalnih prizadevanjih na območju, kjer je izginilo letalo, ki ga nadzoruje kolumbijska gverilska skupina ELN.

Razbitine strmoglavljenega letala
Razbitine strmoglavljenega letala
FOTO: Profimedia

Lokalni vladni uradnik, ki je želel ostati anonimen, saj ni bil pooblaščen za pogovor z mediji, je za Al Jazeero povedal, da oblasti sumijo, da so na letalo vplivale neugodne vremenske razmere.

Kot piše francoska tiskovna agencija AFP, je med več deli Kolumbije zaradi goste džungle in goratih območij težko potovati po tleh. Številna mesta tako povezujejo letalske povezave.

letalo kolumbija poslanec mrtvi strmoglavljenje

KOMENTARJI1

