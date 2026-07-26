V strmoglavljenju letala umrla 66- in 77-letnik

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 11. ure, ko je v kraju Ganderkesee strmoglavilo enomotorno, 7,5 metra dolgo štirisedežno letalo. Reševalci so enega moškega na kraju takoj našli mrtvega, drugega so iskali skoraj cel dan. Z gasilske lestve namreč pogrešanega niso videli, zaradi poškodovane konstrukcije na hiši pa je bil dostop na podstrešje skozi hišo prenevaren.
Pozno popoldne so gasilci v letalu nato našli še drugega moškega, ki nesreče prav tako ni preživel. Vzrok strmoglavljenja še ni znan, poroča NDR.
Družine, ki živi v hiši, v času strmoglavljenja letala ni bilo doma.
Po nesreči so na širšem območju Ganderkeseeja zaprli zračni promet, saj so reševalne službe v intervenciji uporabljale tudi drone, v ulici so izklopili tudi dobavo električne energije, za prebivalce pa so vzpostavili kontaktno točko.
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