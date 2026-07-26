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V strmoglavljenju letala umrla 66- in 77-letnik

Oldenburg, 26. 07. 2026 09.32 pred 8 minutami 1 min branja 1

Avtor:
N.L.
V Nemčiji strmoglavilo manjše letalo

V strmoglavljenju manjšega letala na stanovanjsko hišo blizu Oldenburga v nemški zvezni deželi Spodnja Saška sta umrli dve osebi. Po navedbah policije gre za 65- in 77-letnika iz Bremena. Vzrok strmoglavljenja še ni znan.

Nesreča se je zgodila v soboto okoli 11. ure, ko je v kraju Ganderkesee strmoglavilo enomotorno, 7,5 metra dolgo štirisedežno letalo. Reševalci so enega moškega na kraju takoj našli mrtvega, drugega so iskali skoraj cel dan. Z gasilske lestve namreč pogrešanega niso videli, zaradi poškodovane konstrukcije na hiši pa je bil dostop na podstrešje skozi hišo prenevaren.

Pozno popoldne so gasilci v letalu nato našli še drugega moškega, ki nesreče prav tako ni preživel. Vzrok strmoglavljenja še ni znan, poroča NDR.

Družine, ki živi v hiši, v času strmoglavljenja letala ni bilo doma.

Po nesreči so na širšem območju Ganderkeseeja zaprli zračni promet, saj so reševalne službe v intervenciji uporabljale tudi drone, v ulici so izklopili tudi dobavo električne energije, za prebivalce pa so vzpostavili kontaktno točko.

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KOMENTARJI1

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exdetektiv
26. 07. 2026 09.43
Obžalujem smrtne žrtve. Sprašujem se kolikšna je verjetnost med tem da ti pade letalo na hišo in med tem, da zadeneš loto dobitek...jackpot itd...
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