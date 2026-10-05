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V strmoglavljenju letala v Nigeriji več kot 30 mrtvih

Lagos, 05. 10. 2026 21.02 pred 4 urami 1 min branja 1

Avtor:
STA K.H.
Strmoglavljenje letala v Nigeriji

V strmoglavljenju letala nigerijske vojske je na jugozahodu države umrlo vseh 32 ljudi na krovu, 25 potnikov in sedem članov posadke, je sporočil predsednik države Bola Tinubu.

Letalo je bilo na poti iz mesta Benin v Lagos na jugu države, ko je malo po 9. uri po lokalnem času strmoglavilo, navedbe oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.

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Predsednik Tinubu je izrazil sožalje svojcem žrtev in odredil preiskavo vzrokov strmoglavljenja.

V nesreči naj bi bilo udeleženo dvomotorno turbopropelersko letalo tipa ATR-42, ki glede na navedbe proizvajalca lahko pelje med 30 in 50 potnikov.

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nigerija strmoglavljenje letalska nesreča

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KOMENTARJI1

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Dr Dre
05. 10. 2026 21.47
Kaj na krovu ni bilo VODOVODARJA IZ 🇮🇱🤣🤣
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