V strmoglavljenju letala v Nigeriji več kot 30 mrtvih

Letalo je bilo na poti iz mesta Benin v Lagos na jugu države, ko je malo po 9. uri po lokalnem času strmoglavilo, navedbe oblasti povzema francoska tiskovna agencija AFP.
Predsednik Tinubu je izrazil sožalje svojcem žrtev in odredil preiskavo vzrokov strmoglavljenja.
V nesreči naj bi bilo udeleženo dvomotorno turbopropelersko letalo tipa ATR-42, ki glede na navedbe proizvajalca lahko pelje med 30 in 50 potnikov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.