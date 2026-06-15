V strmoglavljenju padalskega letala v Missouriju 12 mrtvih

Po doslej znanih informacijah se je letalo po vzletu okoli 11.30 po lokalnem času iz neznanega razloga obrnilo in strmoglavilo na območje v bližini avtoceste.

V luči nogometnega svetovnega prvenstva, katerega tekme se igrajo tudi v Kansas Cityju, je lokalni šerif Chad Anderson na novinarski konferenci pomiril javnost in dejal, da zaenkrat nič ne kaže na to, da je dogodek povezan s terorizmom. "V vseh pogledih se zdi, da gre za nesrečo," je zatrdil.

Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) je potrdila število žrtev nesreče, pri čemer je letalo identificirala kot Pacific Aerospace P750, enomotorno letalo, zasnovano in izdelano na Novi Zelandiji. Sporočila je tudi, da bo preiskavo vodil Nacionalni odbor za varnost v prometu.