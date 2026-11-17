"Vojaško transportno letalo tipa An-12 je med rednim poletom strmoglavilo v regiji Kemerovo. Letalo je padlo na nenaseljenem območju. Na krovu je bilo 19 ljudi, vključno s posadko, vsi so umrli," je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, katerega izjavo povzema ruska tiskovna agencija Tass.
Kot je še dodala agencija, je bil vzrok nesreče verjetno tehnična okvara.
Guverner kemerovske regije Ilja Seredjuk je pred tem sporočil, da je v bližini vasi Jagunovo prišlo do letalske nesreče in da so na kraju dogodka reševalne službe.
Natančne okoliščine nesreče sicer še ugotavljajo, je še sporočilo obrambno ministrstvo.