"Vojaško transportno letalo tipa An-12 je med rednim poletom strmoglavilo v regiji Kemerovo. Letalo je padlo na nenaseljenem območju. Na krovu je bilo 19 ljudi, vključno s posadko, vsi so umrli," je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, katerega izjavo povzema ruska tiskovna agencija Tass.

Kot je še dodala agencija, je bil vzrok nesreče verjetno tehnična okvara.