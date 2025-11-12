V strmoglavljenju turškega vojaškega letala umrlo vseh 20 ljudi

Na videoposnetkih, ki so jih posneli očividci in objavili azerbajdžanski mediji, je videti, da se je letalo med padanjem vrtelo okoli svoje osi, od njega pa so odpadali deli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Letalo je v torek popoldne vzletelo z letališča Ganja v zahodnem Azerbajdžanu, kmalu po vstopu v zračni prostor sosednje Gruzije pa je strmoglavilo.
Po navedbah gruzijskega notranjega ministrstva je letalo strmoglavilo na območju Sighnaghi, približno pet kilometrov od meje z Azerbajdžanom. Pred tem je nekaj minut po vstopu v gruzijski zračni prostor izginilo z radarja. Gruzijski nadzor zračnega prometa je sporočil, da letalo ni oddalo klica na pomoč.
Turški obrambni minister Yasar Guler je novico o žrtvah strmoglavljenja sporočil na družbenem omrežju X, ob tem pa objavil fotografije vseh 20 umrlih.
