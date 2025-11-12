Svetli način
Tujina

V strmoglavljenju turškega vojaškega letala umrlo vseh 20 ljudi

Ankara/Tbilisi, 12. 11. 2025 07.31 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
7

V torkovem strmoglavljenju turškega vojaškega letala na meji med Azerbajdžanom in Gruzijo je umrlo vseh 20 ljudi na krovu, je sporočilo turško ministrstvo za obrambo. Vzroka nesreče transportnega letala C-130 Hercules, ki je bilo na poti z zahoda Azerbajdžana v domovino, Turčija ni navedla.

Na videoposnetkih, ki so jih posneli očividci in objavili azerbajdžanski mediji, je videti, da se je letalo med padanjem vrtelo okoli svoje osi, od njega pa so odpadali deli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Letalo je v torek popoldne vzletelo z letališča Ganja v zahodnem Azerbajdžanu, kmalu po vstopu v zračni prostor sosednje Gruzije pa je strmoglavilo.

Reševalno vozilo na kraju nesreče turškega vojaškega tovornega letala C-130 blizu meje med Gruzijo in Azerbajdžanom.
Reševalno vozilo na kraju nesreče turškega vojaškega tovornega letala C-130 blizu meje med Gruzijo in Azerbajdžanom. FOTO: AP

Po navedbah gruzijskega notranjega ministrstva je letalo strmoglavilo na območju Sighnaghi, približno pet kilometrov od meje z Azerbajdžanom. Pred tem je nekaj minut po vstopu v gruzijski zračni prostor izginilo z radarja. Gruzijski nadzor zračnega prometa je sporočil, da letalo ni oddalo klica na pomoč.

Turški obrambni minister Yasar Guler je novico o žrtvah strmoglavljenja sporočil na družbenem omrežju X, ob tem pa objavil fotografije vseh 20 umrlih.

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
športnik66
12. 11. 2025 09.19
+2
Ubogi mladi fantje, možje, vojaki in njihove družine. R.I.P. 🙏
ODGOVORI
2 0
Ici
12. 11. 2025 09.02
-2
Kaj dela turška vojska s transportnimi letali v Azarbajdžanu?
ODGOVORI
0 2
modelx
12. 11. 2025 09.14
+1
oni ne smejo imeti z njimi skupne vaje? ali pa kakšno inštruktažo? a to lahko delajo le kavbojci?
ODGOVORI
1 0
Arzen
12. 11. 2025 08.57
+0
PRIČENJA SE 3 SV. VOJNA IZ POSNETKA SE JASNO VIDI DA JE BILO LETALO RAZSTRELJENO!!!
ODGOVORI
2 2
Divji petelin
12. 11. 2025 08.43
Gruzijci so ga sklajbali v imenu Armencev
ODGOVORI
0 0
modelx
12. 11. 2025 08.35
+0
vrhunska zda tehnologija. pa so zadnjič pljuvali čez ruski helikopter.
ODGOVORI
2 2
agent.brinko
12. 11. 2025 08.19
-2
Rusi...
ODGOVORI
1 3
