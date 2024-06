V stropu škotskega doma našli 180.000 čebel

Čebele so pod stropom družinske hiše živele že nekaj let. Vnuki lastnika hiše, ki so občasno prespali v sobi, so se pritoževali, da ponoči slišijo brenčanje čebel. A šele, ko je lastnik opravljal vzdrževalna dela na strehi in je videl, kako je roj čebel odletel v kopalnico, se je začel zavedati, da gre morda za precej resnejšo težavo. Takoj je poklical lokalno čebelarstvo Loch Ness Honey Company in v izvidnico se je odpravil izkušeni čebelar Andrew Card.

S pomočjo termovizijske kamere je lociral čebele. Ko je odkril mavčne plošče s stropa v sobi za goste, pa ga je prizor kljub temu močno presenetil. Priznava, da je bilo tisto, kar je zagledal, veliko večje od pričakovanega. "Pričakoval sem, da bo morda velik okoli enega metra, toda vsak od njih je meril od 1,8 do 2,5 metra," je dejal. "Bil je večji, kot sem pričakoval. Z okoli 150.000 ali 180.000 čebelami. Dobra kolonija v tem letnem času šteje okoli 50.000 čebel, tako da je bilo to res veliko."

Na Instagramu je objavil kratek video z intervencije.