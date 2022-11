V študentskem kampusu v Virginiji odjeknili streli

Po objavi informacije na družbenih omrežjih, ko je policija pozvala, naj zaposleni, študentje in obiskovalci ostanejo v zaprtih prostorih, je kmalu nato še sporočila, da je identificirala osumljenca, ki se morda vozi v črnem terenskem vozilu. Prav tako je policija sporočila, da je osumljenec najverjetneje oborožen ter posvarila, naj se mu nihče ne približuje.

Podpredsednica in glavna referentka za študentske zadeve Robyn S. Hadley je sporočila študentskemu svetu, da je v neposrednem kontaktu z vodstvom univerze in policijo ter še enkrat pozvala k previdnosti. "Prosim, prosim vzemite resno obvestila o zaklonišču saj je situacija še vedno aktivna. Osumljenec je oborožen in nevaren. Če niste noter in varni, takoj poiščite zavetje," je sporočila in dodala, da številni policisti iščejo osumljenca.