V nemškem Stuttgartu se sprašujejo, zakaj so tamponi na moškem stranišču. Burno razpravo je povzročila zamisel stranke Zelenih, da vsi, ki ob 'tistih dnevih v mesecu', potrebujejo tampone ali vložke, te tudi brezplačno dobijo. Mestne oblasti so zato razdelilnike za začetek postavile v toaletnih prostorih v mestni hiši in drugih mestnih stavbah. In to v vseh, tako moških kot ženskih.