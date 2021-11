V Sudanu po vojaškem udaru Hamdok znova na premierskem položaju

Sudanski premier Abdala Hamdok, ki so ga danes izpustili iz hišnega pripora, je v predsedniški palači v Kartumu znova prevzel položaj premierja. "Našo državo bomo vrnili na pravo pot," je ob tem povedal premier.

V skladu z dogovorom, ki sta ga premier in general podpisala nekaj minut pred tem, bo Hamdok sestavil vlado, v kateri bodo civilisti. Na čelu prehodne vlade bo ob njem še Abdel Fatah al Burhan kot vodja suverenega sveta, v katerem pa so tudi predstavniki vojske.

Hamdok in al Burhan sta prehodno vlado, sestavljeno iz civilnih in vojaških predstavnikov, vodila že pred vojaškim udarom 25. oktobra. Tedaj je general razpustil vlado in razglasil izredne razmere. Zdaj pa sta ob posredovanju akademikov, politikov in novinarjev sklenila dogovor v 14 točkah, v skladu s katerim bodo izpustili tudi vse politične zapornike, pridržane po udaru.