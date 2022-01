V Sudanu varnostne sile ubile protestnika

Protestniki so se danes zbrali v Kartumu, Omburmanu in več drugih mestih. Prodemokratični aktivisti vztrajajo pri protestih k ponovni vzpostavitvi civilne vlade od oktobra lani, ko je general Abdel Fatah al Burhan s svojo vojsko prevzel oblast.

Sudanske oblasti so pred protesti danes posvarile pred udeležbo, varnostne sile pa so zaprle ceste, ki vodijo k predsedniški palači. Kljub temu so se protestniki podali na pot proti palači, policija pa se je odzvala s solzivcem. Pri tem je umrl 27-letnik, ko so ga ranile varnostne sile, so sporočili iz neodvisnega Osrednjega odbora sudanskih zdravnikov. Za zdaj še ni znano, kaj je povzročilo poškodbo.

Do sedaj je v protestih umrlo najmanj 79 ljudi. Oblasti pa so aretirale že več sto aktivistov.

Sudanske oblasti sicer vztrajno zanikajo uporabo pravega streliva in dodajo, da so protestniki ranili že številne pripadnike varnostnih sil. V začetku meseca je po napadu z nožem umrl policijski poveljnik.