V Sudanu znova protesti proti vojaškemu udaru, varnostne sile odgovorile s solzivcem

V sudanski prestolnici Kartum in drugih mestih po državi je več deset tisoč ljudi znova protestiralo proti vojaškemu udaru izpred dveh mesecev in pozivalo k prehodu na civilno oblast. Varnostne sile so proti protestnikom uporabile solzivec, pri čemer naj bi bilo več ljudi ranjenih, več kot sto pa naj bi jih aretirali.

Na tisoče protestnikov je v soboto odšlo na ulice Kartuma in se zbralo pred predsedniško palačo kljub poostrenim varnostnim ukrepom in okrepljeni navzočnosti vojske. Protestniki so ob mahanju z zastavami, plesom in petjem zahtevali, da se vojska vrne v vojašnice, in pozivali k tranziciji k civilni oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Varnostne sile so jih skušale ustaviti s solzivcem, prav tako pa so poskušale prekiniti telekomunikacije.

Novinar AFP je poročal, da je videl več ranjenih, ki so jih protestniki nosili s prizorišča. Neodvisni odbor zdravnikov, ki je del prodemokratičnega gibanja, pa je poročal, da so varnostne sile streljale s solzivcem v bolnišnice, napadale zdravnike in ranjene. Po navedbah oblasti je bilo v protestih poškodovanih 58 policistov, več kot sto ljudi pa naj bi aretirali. Na podobnih protestih pred enim tednom se je prav tako zbralo več deset tisoč ljudi, da bi obeležili tri leta od začetka množičnih demonstracij, ki so privedle do odstavitve sudanskega voditelja Omarja al Baširja. Varnostne sile so tudi takrat proti protestnikom uporabile solzivec.