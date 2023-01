V 'sveti deželi' posvečena prva pastorka

Upa, da se bo s tem še več deklet in žensk zavedalo, da je to mogoče tudi zanje. "In da se nam bodo pridružile tudi druge ženske v drugih cerkvah. Vem, da bo trajalo veliko časa, vendar mislim, da bi lahko bilo vznemirljivo, če bi se to v Palestini spremenilo," je dejala Azarjeva.

"Ko sem videla navdušenje drugih, je to zajelo tudi mene," je pred posvetitvijo dejala Palestinka iz Jeruzalema Sally Azar , ki je postala prva pastorka, posvečena v Jeruzalemu. Posebnega dogodka se je udeležilo na stotine ljudi, ki so prišli tudi iz tujine. "Narediti ta korak ob podpori cerkve je neopisljivo," je dodala po pisanju BBC.

Posvetil jo je njen oče – škof Sani Azar. Nova pastorka ob tem poudarja, da jo je oče vedno navdihoval, vendar pa, da z njegove strani ni sicer nikoli čutila pritiska, da bi se usmerila v teologijo. "To je tisto, kar sem si želela in za kar sem bila poklicana," je pojasnila.

Kristjani sicer na območjih Palestine, v Izraelu in Jordaniji predstavljajo manjšino. Večina kristjanov, ki so na območju Palestine, v Izraelu in Jordaniji sicer v manjšini, pripada grški pravoslavni in latinskokatoliški cerkvi, ki ne dovoljujeta duhovnikov. Vendar pa v zadnjih nekaj letih posvečenje žensk vse pogosteje poteka tudi v protestantskih Cerkvah.

"Za katerokoli patriarhalno družbo in kulturo je to velik korak," pravi nedavno upokojena nadškofinja švedske Cerkve Antje Jackelen. "Posvečen sem že več kot 40 let in v tem času sem srečal veliko ljudi, ki niso mislili, da je to mogoče. Toda zdaj so videli ženske, ki dejansko služijo kot pastorji, kot škofje, kot nadškofi, vemo, da to deluje in da je to tudi v skladu s svetim pismom," je dodal.

Oglasil se je tudi luteranski pastor iz Betlehema in Beit Sahourja Munther Isaac, ki je posvetitev Azarjeve označil za "resnično velik dan" in "pomemben korak naprej". "Sprejemamo ministrice, sprejemamo profesorice, sprejemamo kirurginje in nenavadno je, da se moramo še vedno kregati, da lahko ženske razlagajo tudi Sveto pismo oz. opravljajo zakramente," je dejal.