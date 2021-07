V svetu narašča zaskrbljenost po razkritju glede Pegasusa

Mednarodna skupnost je vse bolj zaskrbljena zaradi vohunjenja s programsko opremo Pegasus. Združeni narodi so zaradi zadeve v stiku z ameriškimi oblastmi, evropski komisar za pravosodje Didier Reynders pa je morebitno vohunjenje za novinarji označil za nesprejemljivo. V razkriti dokumentaciji so svetovni mediji odkrili več kot 50.000 telefonskih številk, ki so jih povezali s programom.

icon-expand Mednarodna skupnost je vse bolj zaskrbljena zaradi vohunjenja s programsko opremo Pegasus. FOTO: Shutterstock

Vohunski program Pegasus, ki ga je ustvarilo izraelsko podjetje NSO Group in ga prodajalo predvsem vladam, je izkoristil varnostne luknje v programski opremi pametnih telefonov, da se je dokopal do informacij. V razkriti dokumentaciji so svetovni mediji odkrili več kot 50.000 telefonskih številk, ki so jih povezali s programom. Med drugim so bile na seznamu številke francoskega predsednika Emmanuela Macrona, južnoafriškega predsednika Cyrila Ramaphose in več drugih vodij držav. NSO Group je v odzivu sicer sporočil, da Macron ni bil tarča njihovega podjetja.

Združeni narodi v New Yorku so v torek sporočili, da vodijo razpravo o Pegasusu z ameriškimi oblastmi. Morebitno zlorabo komunikacijskih kanalov pa so označili za zaskrbljujočo. Izraelska vlada je zaradi razkritij oblikovala posebno ekipo, ki se bo soočila s posledicami. Evropski komisar za pravosodje Didier Reynders je v torek v Bruslju ob predstavitvi drugega letnega poročila o vladavini prava v članicah EU v odzivu dejal, da Evropska komisija spremlja preiskave, ki so bile uvedene v zvezi z uporabo opreme Pegasus, zlasti glede uporabe opreme proti novinarjem. Dodal je, da Bruselj sodeluje z nacionalnimi organi za varstvo podatkov, ter napovedal, da bodo v okviru Sveta EU pogledali, kako bi lahko zagotovili, da bodo ti organi v državah članicah učinkovito sodelovali med seboj.

icon-expand Didier Reynders: Bruselj sodeluje z nacionalnimi organi za varstvo podatkov. FOTO: Bobo

"Generalni direktorat za komunikacijska omrežja (DG Connect) pri Evropski komisiji bo analiziral, kaj se je zgodilo, in prepričan sem, da bomo v prihodnjih tednih in mesecih imeli podrobnejše informacije o zadevi. Če se bo izkazalo, da se je vohunilo za novinarji, je to nesprejemljivo. Pogledali bomo različne pristope, ki jih lahko uberemo," je še napovedal evropski komisar. Med državami, v katerih naj bi domnevno obsežneje vohunili za novinarji in aktivisti, je tudi Madžarska, kjer se vlada za zdaj ni konkretno odzvala na vprašanja o nakupu Pegasusa. Vodja kabineta madžarskega premierja Gergely Gulyas je danes za televizijo RTL na vprašanje o nakupu Pegasusa dejal, da "ni kupil nobenega programa". Spletni portal ma.hu je odgovor komentiral, da s tem Gulyas ni zanikal nakupa vohunske opreme. Je pa Gulyas še povedal, da je razkritje takih nakupov vprašljivo in da imajo obveščevalne službe posebna pravila. Pri tem ni omenil imena Pegasus. Amnesty International objavil orodje za ugotavljanje okuženosti naprav s Pegasusom Nevladna organizacija Amnesty International pa je ob razkritju razširjenosti uporabe vohunske programske opreme Pegasus objavila orodje, s katerim lahko uporabniki ugotovijo, ali je bila njihova naprava okužena s Pegasusom. Orodje skuša najti manjše znake, ki ostanejo v napravi, če je bila ta okužena, piše na spletni strani Amnesty International.

icon-expand Amnesty International FOTO: Shutterstock

Orodje Mobile Verification Toolkit (MVT) deluje na napravah iOS in Android. Uporabnikom pomaga ugotoviti, ali so bili tarča Pegasusa. Uporablja pa varnostno kopijo naprave, v kateri poišče vsakršne namige, da je bila naprava kompromitirana zaradi namestitve Pegasusa. Med drugim išče imena domen, ki se uporabljajo pri infrastrukturi podjetja NSO Group, ki je Pegasus izdelalo. Po navedbah Amnesty International so odkrili več forenzičnih ostankov na telefonih s sistemom iOS kot na tistih s sistemom Android, kar pomeni, da je morebitno zlorabo lažje zaznati na telefonih iPhone. Orodje uporabnika vodi po seznamu povelj, torej je primernejše za ljudi z osnovnim znanjem uporabe tovrstnih programskih orodij. Urednikom portala TechCrunch je orodje uspelo namestiti v približno desetih minutah, so pa pred tem naredili še novo varnostno kopijo naprave. Orodje je med drugim na voljo na spletni strani organizacije Amnesty International in portalu Github.