V svetu pozdravili sodbo ICJ, EU pričakuje njeno takojšnjo uresničitev

Iz Madrida so medtem sporočili, da odločitev ICJ pozdravljajo. Vpletene strani so pozvali, naj ukrepom, ki jih je določilo sodišče, sledijo. "Še naprej se bomo zavzemali za mir in konec vojne, izpustitev talcev, dostop do humanitarne pomoči in ustanovitev palestinske države," je na omrežju X zapisal španski premier Pedro Sanchez .

"EU ponovno potrjuje, da še naprej podpira Meddržavno sodišče, glavno sodno telo Združenih narodov," sta v skupni izjavi zapisala Evropska komisija in visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Poudarila sta, da so odredbe ICJ zavezujoče in da jih pogodbenice morajo spoštovati. "EU pričakuje njihovo popolno, takojšnje in učinkovito izvajanje," so dodali.

Levica: Ime države Izrael je zdaj neločljivo povezano z besedo genocid

Matej T. Vatovec iz stranke Levica v v odzivu zapisal, da je sodišče potrdilo, da je Izrael povzročil "ogromno uničenja, smrti in izselitev". Južni Afriki je čestital za "načelnost in pokončnost, ki je države razvitega zahoda niso zmogle".

"Istočasno se Izrael zagovarja tudi pred javnim mnenjem celotne svetovne javnosti in to bitko izgublja. Ime države Izrael je zdaj neločljivo povezano z besedo genocid. Zdaj je čas, da prisilimo svetovne voditelje, zunanje ministre in diplomate, da jo začnejo uporabljati tudi oni. In da temu primerno sledijo tudi ukrepi sankcij, bojkotov in mednarodne osamitve."

Ministrstvo za zunanje zadeve pozdravlja odločitev

Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je medtem zapisalo, da Slovenija pozdravlja današnjo odločitev ICJ, hkrati pa pričakuje takojšnjo uresničitev sodbe. "Sodišče je izpostavilo pomen mednarodnega prava, saj je dopustilo nadaljnji postopek RJA proti Izraelu po konvenciji o genocidu in z začasnimi ukrepi odredilo Izraelu, da v Gazi zaščiti civilno prebivalstvo. Gre za jasna sporočila Izraelu, da mora takoj ustaviti morijo nad civilnim prebivalstvom v Gazi," je dejala ministrica Tanja Fajon.

Dodali so, da Slovenija poziva k takojšnjemu premirju v Gazi, dostavi humanitarne pomoči in k mirovnemu načrtu, ki bo vodil v rešitev dveh držav. "Okoli 26 tisoč civilnih žrtev, med njimi velika večina žensk in otrok, skoraj dva milijona razseljenih Palestincev, je tragedija neizmernih razsežnosti. Gaza je postal grobišče otrok. Takojšnje premirje je naša kolektivna odgovornost. Svet je padel na preizkušnji humanosti," je pred dnevi v New Yorku na zasedanju VS ZN dejala Fajonova.

ICJ: Izrael mora spoštovati 2. člen konvencije

ICJ je danes v obravnavi tožbe Južne Afrike proti Izraelu odločil, da mora Izrael sprejeti vse ukrepe, ki so v njegovi moči, da prepreči in kaznuje neposredno in javno spodbujanje h genocidu.

Po navedbah sodišča mora Tel Aviv spoštovati 2. člen konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, ki med drugim prepoveduje ubijanje pripadnikov določene skupine ter namerno vzpostavljanje razmer za njeno uničenje. Sodišče ob tem ni odredilo končanja izraelskega vojaškega posredovanja v Gazi.

ICJ je sicer danes odločal le o zahtevi Pretorie za nujne izredne ukrepe, ne pa o vprašanju, ali Izrael izvaja genocid v palestinski enklavi. Sojenje glede tega bo predvidoma trajalo več let.