V švicarskem živalskem vrtu se je prvič skotila albino želvica

Galapaška velikanska želva je sicer ogrožena vrsta. Po podatkih Tropiquariuma jih danes živi manj kot 15.000. Želve so bile vzrejene v okviru programa ohranjanja vrst, ki šteje, da je vsako rojstvo želve izjemno. Ob rojstvu mladiči običajno tehtajo okoli 90 gramov ali manj kot kilogram. Odrasla želva lahko tehta več kot 880 funtov in živi do 200 let.

"To je prvič na svetu, da se je albino galapaška želva izvalila in zadržala v ujetništvu. V divjini še nikoli niso opazili nobenega albina," so še sporočili iz živalskega vrta.