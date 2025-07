V Švici pripravljajo davek za prečkanje države brez prenočitve

Pet strank v Švici namerava v parlament vložiti predlog zakona, s katerim bi uvedli plačilo prispevka za prečkanje države brez prenočitve. S tem želijo doseči bolj učinkovito porazdelitev prometa in se izogniti dolgim zastojem, zlasti v času počitnic in med prazniki.

V skladu z osnutkom predloga zakona bi plačevanje prispevka uveljavili tako, da bi ob vstopu v državo in izstopu iz nje skenirali avtomobilske registrske tablice.

Razen določenih izjem bi vozniki plačali prispevek, če bi pristojni organi ob izstopu iz države ugotovili, da niso opravili "daljšega bivanja v Švici".

Poslanec Simon Stadler iz sredinske stranke Die Mitte je v izjavi za švicarski radio SRF pojasnil, da bi bil prispevek višji v času počitnic in praznikov, nižji pa med tednom, ko je prometa manj. Dodal je, da so o predlogu začeli razmišljati zaradi pritožb lokalnih prebivalcev v določenih kantonih, ki se zlasti ob počitnicah in praznikih soočajo z večkilometrskimi zastoji.

Preden bi lahko uvedla tovrsten prispevek, bo sicer Švica morala razrešiti več vprašanj. Med drugim ni jasno, ali bi bil tranzitni davek združljiv s sporazumom o kopenskem prometu med Švico in EU, morda pa bodo potrebna tudi dodatna pogajanja s sosednjimi državami.

Tudi če bo švicarski parlament potrdil predlog zakona, ga bo morala pred dejansko uveljavitvijo novega davka oz. prispevka potrditi še vlada. Parlament bo naslednjič zasedal šele septembra.