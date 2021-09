V Švici referendum o istospolnih porokah in posvojitvah otrok

Glede na zadnje javnomnenjske raziskave uvedbo istospolnih porok podpira 63 odstotkov volivcev, nasprotuje pa ji 35 odstotkov. A v zadnjih dneh se je delež nasprotnikov krepil; prejšnji mesec je bilo na primer razmerje še pri 69 odstotkih za in 29 odstotkih proti.

V Švici je sicer že od leta 2007 mogoče skleniti civilno partnerstvo, od leta 2018 pa je mogoča tudi posvojitev otrok partnerja. Švicarska vlada in parlament pa sta zdaj z dopolnitvijo zakonodaje izenačila status zakonske zveze med heterospolnimi in istospolnimi pari, enake pravice pa bi imeli tudi glede posvojitve otrok.

A nasprotniki te ureditve, ki zagovarjajo predvsem tradicionalno družino in da ima otrok očeta in mater, so zahtevali referendum o tem vprašanju, kot je to sicer običajno za Švico, kjer o zakonih pogosto odloča še ljudstvo.

Referendumska kampanja glede tega vprašanje je bila precej ostra. Nasprotniki so s provokativno kampanjo uporabljali slike jokajočih otrok in temnopoltih nosečnic z napisi "sužnji" čez trebuh, kar naj bi namigovalo na nadomestno materinstvo, ki je v Švici prepovedano.

Na drugi strani so aktivisti LGBT-skupnosti na paradah ponosa v Zürichu in Ženevi opozarjali na pravice istospolno usmerjenih in med drugim nosili transparente z napisom "da, vzamem".

"Pobuda 99 %"

Poleg tega vprašanja bodo Švicarji danes na referendumu odločali še o pobudi za višjo obdavčitev najbogatejših državljanov. "Pobuda 99 %", ki jo sestavljajo predvsem mladi socialisti, si prizadeva za nižjo obdavčitev plač in višjo obdavčitev kapitala, saj da najbogatejši odstotke Švicarjev poseduje kar 40 odstotkov vsega premoženja v državi.

A glede na javnomnenjske raziskave ta zakonska pobuda nima pravih možnosti in ne bo uspela.