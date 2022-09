V Švici se obeta sprejetje zvišanja upokojitvene starosti za ženske

Kmalu po zaprtju volišč je volilni inštitut gfs.bern napovedal, da so Švicarji prvič po več kot četrt stoletja z 51 odstotki glasov glasovali za reformo pokojninskega sistema, ki predvideva zvišanje upokojitvene starosti za ženske s 64 na 65 let.

Bern že dolgo zagovarja potrebo po stabilizaciji državnega sistema varnosti za starejše, ki je pod pritiskom, saj se pričakovana življenjska doba daljša, velika generacija babyboomerjev pa dosega upokojitveno starost.

Švicarski parlament je ključne ukrepe, ki vključujejo dvig DDV, odobril že lani, vendar so levo usmerjene stranke in sindikati kritizirali reformo, ki naj bi se izvajala "na plečih žensk" in vprašanje dali na referendum v okviru švicarskega sistema neposredne demokracije.

Napovedani rezultat "je boleč za levico in sindikate, predvsem pa za ljudi, ki jih bo prizadel," je za javno radiotelevizijo RTS povedal poslanec socialistične stranke Samuel Bendahan.

Nasprotniki reforme: ženske prejemajo veliko nižje pokojnine kot moški

Nasprotniki reforme namreč trdijo, da se ženske v Švici soočajo s precejšnjo diskriminacijo in veliko razliko v plačah med spoloma, kar pomeni, da prejemajo veliko nižje pokojnine kot moški. Po njihovem mnenju je nepravično zvišati njihovo upokojitveno starost brez predhodne rešitve teh vprašanj.

Po podatkih švicarskega ministrstva za gospodarstvo so leta 2020 Švicarke v povprečju prejemale skoraj 35 odstotkov nižje pokojnine od Švicarjev. Prvi današnji rezultati so pokazali tudi razkorak med različnimi regijami, pri čemer je nemško govoreči del države jasno podprl reformo, francosko govoreči del pa ji je nasprotoval.

Prepovedi tovarniškega kmetovanja verjetno ne bodo sprejeli

Po predvidevanjih pa na referendumu ne bo sprejeta prepoved tovarniškega kmetovanja. Prvi rezultati so namreč pokazali, da je 63 odstotkov volivcev zavrnilo pobudo organizacij za pravice in zaščito živali, so še sporočili iz inštituta gfs.bern.

Vlada in parlament sta pobudi nasprotovala že prej in vztrajata, da v Švici že zdaj veljajo najstrožji zakoni o dobrem počutju živali na svetu. Opozorila sta tudi, da bi nadaljnje zaostrovanje pravil znatno zvišalo cene, kot tudi, da bi lahko uvozna klavzula vplivala na odnose s švicarskimi trgovinskimi partnerji.

Podporniki pobude so danes dejali, da bi si sicer želeli, da bi bil njihov predlog sprejet, vendar so zadovoljni, da je kampanja vsaj povečala ozaveščenost o tem vprašanju. "Za nas je to v vsakem primeru zmaga," je za RTS povedala vodja fundacije Franz Weber Vera Weber.