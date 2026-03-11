Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na avtobusu v Švici izbruhnil požar, umrlo šest ljudi

Bern, 11. 03. 2026 08.30 pred 58 minutami 2 min branja 3

Avtor:
U.Z.
Požar na avtobusu v Švici

V požaru avtobusa v majhnem mestu na zahodu Švice je umrlo šest ljudi, še najmanj pet pa je ranjenih. Policija predvideva, da je šlo za namerno dejanje, saj naj bi se eden od potnikov na avtobusu polil z bencinom in zažgal. Preiskava poteka.

Policija je sporočila, da je požar na avtobusu izbruhnil v torek okoli 18.25 po lokalnem času na cesti v Kerzersu, mestu v kantonu Fribourg, približno 20 km od švicarske prestolnice Bern, poroča BBC.

Vzrok požara še ni znan, vendar poteka preiskava o tem, ali je bil namerno podtaknjen.

"Na tej stopnji imamo elemente, ki kažejo na namerno dejanje osebe, ki je bila v avtobusu," je po poročanju agencije Reuters dejal Frederic Papaux, tiskovni predstavnik fribourške policije.

Da preiskovalci preiskujejo informacijo, da se je oseba polila z gorivom, je na tiskovni konferenci povedala tudi Christa Bielmann, lokalna policijska predstavnica. Po njenih besedah je še prezgodaj za sklepanje, ali je bil incident povezan s terorizmom.

Tri poškodovane osebe so odpeljali v bolnišnico. Še dve osebi, ki sta bili prav tako ujeti v požaru, pa sta pomoč prejeli na kraju in ju ni bilo treba hospitalizirati. Med poškodovanimi naj bi bil tudi reševalec, poroča BBC.

Papaux je povedal še, da so se nekateri potniki poškodovali, ko so panično pobegnili iz gorečega avtobusa. V incident po njegovih besedah ni bilo vpleteno nobeno drugo vozilo.

Videoposnetek, ki so ga objavili lokalni mediji, prikazuje avtobus v plamenih, lokalni prebivalec pa je opisal, da je videl gost steber dima, ki se je dvigal v nebo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po podatkih švicarskega 20 Minutes obstaja tudi videoposnetek s kraja dogodka, na katerem je poškodovana oseba povedala: "Moški se je zažgal. Polil se je z bencinom in se nato prižgal."

Švicarski predsednik Guy Parmelin je v objavi na omrežju X izrekel sožalje. "Šokira in žalosti me dejstvo, da so ljudje spet izgubili življenje v hudem požaru v Švici," je zapisal in dodal, da incident preiskujejo.

Še vedno je namreč živ spomin na smrtonosni požar, ki je na silvestrovo izbruhnil v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana, v katerem je umrlo 41 ljudi, 115 pa jih je bilo ranjenih.

švica ogenj avtobus požar tragedija

Uničenih več iranskih plovil za polaganje min, Iran napadel Tel Aviv

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lark
11. 03. 2026 09.32
Hmm, kaj je doktorja pripeljalo do tega?
Odgovori
+1
1 0
Omreznina2024
11. 03. 2026 09.11
Zadnji najstabilni steber v evropi se maje, kaj je ratalo iz te nekoč vzorne države, doker ni bilo teh raznih inženirjev in doktorjev rojenih večina na 01.01.
Odgovori
+4
4 0
Uroš
11. 03. 2026 09.05
Svašta
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Ti štirje znaki so očitni za narcistično mamo
Ti štirje znaki so očitni za narcistično mamo
Dončić uradno potrdil govorice: Moja prioriteta sta hčerki
Dončić uradno potrdil govorice: Moja prioriteta sta hčerki
zadovoljna
Portal
Nagradna igra, ki je ne smete zamuditi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka novo poznanstvo, rake pa obisk iz preteklosti
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka novo poznanstvo, rake pa obisk iz preteklosti
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
vizita
Portal
Preprosti koraki do zdrave prebave: rutina, ki deluje vsak dan
Ali starodavna bolezen postaja odporna na antibiotike?
Ali starodavna bolezen postaja odporna na antibiotike?
Ste introvertirani ali vas je strah ljudi?
Ste introvertirani ali vas je strah ljudi?
Pomladni reset mikrobioma: zakaj se prebava spomladi spremeni
Pomladni reset mikrobioma: zakaj se prebava spomladi spremeni
cekin
Portal
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
moskisvet
Portal
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Znanstveniki ustvarili drobno kodo QR, ki jo je mogoče prebrati le z mikroskopom
Znanstveniki ustvarili drobno kodo QR, ki jo je mogoče prebrati le z mikroskopom
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564