Na avtobusu v Švici izbruhnil požar, umrlo šest ljudi

Policija je sporočila, da je požar na avtobusu izbruhnil v torek okoli 18.25 po lokalnem času na cesti v Kerzersu, mestu v kantonu Fribourg, približno 20 km od švicarske prestolnice Bern, poroča BBC.

Vzrok požara še ni znan, vendar poteka preiskava o tem, ali je bil namerno podtaknjen.

"Na tej stopnji imamo elemente, ki kažejo na namerno dejanje osebe, ki je bila v avtobusu," je po poročanju agencije Reuters dejal Frederic Papaux, tiskovni predstavnik fribourške policije.

Da preiskovalci preiskujejo informacijo, da se je oseba polila z gorivom, je na tiskovni konferenci povedala tudi Christa Bielmann, lokalna policijska predstavnica. Po njenih besedah je še prezgodaj za sklepanje, ali je bil incident povezan s terorizmom.