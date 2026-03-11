Na avtobusu v Švici izbruhnil požar, umrlo šest ljudi

Policija je sporočila, da je požar na avtobusu izbruhnil v torek okoli 18.25 po lokalnem času na cesti v Kerzersu, mestu v kantonu Fribourg, približno 20 km od švicarske prestolnice Bern, poroča BBC.
Vzrok požara še ni znan, vendar poteka preiskava o tem, ali je bil namerno podtaknjen.
"Na tej stopnji imamo elemente, ki kažejo na namerno dejanje osebe, ki je bila v avtobusu," je po poročanju agencije Reuters dejal Frederic Papaux, tiskovni predstavnik fribourške policije.
Da preiskovalci preiskujejo informacijo, da se je oseba polila z gorivom, je na tiskovni konferenci povedala tudi Christa Bielmann, lokalna policijska predstavnica. Po njenih besedah je še prezgodaj za sklepanje, ali je bil incident povezan s terorizmom.
Tri poškodovane osebe so odpeljali v bolnišnico. Še dve osebi, ki sta bili prav tako ujeti v požaru, pa sta pomoč prejeli na kraju in ju ni bilo treba hospitalizirati. Med poškodovanimi naj bi bil tudi reševalec, poroča BBC.
Papaux je povedal še, da so se nekateri potniki poškodovali, ko so panično pobegnili iz gorečega avtobusa. V incident po njegovih besedah ni bilo vpleteno nobeno drugo vozilo.
Videoposnetek, ki so ga objavili lokalni mediji, prikazuje avtobus v plamenih, lokalni prebivalec pa je opisal, da je videl gost steber dima, ki se je dvigal v nebo.
Po podatkih švicarskega 20 Minutes obstaja tudi videoposnetek s kraja dogodka, na katerem je poškodovana oseba povedala: "Moški se je zažgal. Polil se je z bencinom in se nato prižgal."
Švicarski predsednik Guy Parmelin je v objavi na omrežju X izrekel sožalje. "Šokira in žalosti me dejstvo, da so ljudje spet izgubili življenje v hudem požaru v Švici," je zapisal in dodal, da incident preiskujejo.
Še vedno je namreč živ spomin na smrtonosni požar, ki je na silvestrovo izbruhnil v švicarskem smučarskem središču Crans-Montana, v katerem je umrlo 41 ljudi, 115 pa jih je bilo ranjenih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.