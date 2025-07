V Švici zaradi vročine zaprli še en jedrski reaktor

Če je reka Aare zaradi zunanjih temperatur že dovolj topla, se vanjo ne sme izliti dodatne tople vode. Na ta način skrbijo za varnost živali in rastlin v reki, so pojasnili v družbi Axpo.

Kot so sporočili iz upravljavca več kot pol stoletja stare jedrske elektrarne Beznau, družbe Axpo, zaprtje jedrskih reaktorjev ni povezano z njuno varnostjo, temveč je posledica okoljskih predpisov.

Prvega od dveh reaktorjev jedrske elektrarne Beznau so zaprli v torek, drugega pa v sredo zvečer. V družbi Axpo so ob tem zagotovili, da bodo v Švici še naprej proizvajali dovolj električne energije za oskrbovanje industrije in gospodinjstev.

Podoben ukrep so ta teden sprejeli tudi pri upravljavcu francoske jedrske elektrarne Golftech, družbi EDF. V začetku tedna so sporočili, da so v nedeljo zaradi predvidenega zvišanja temperature reke Garonne zaprli jedrski reaktor ena, je poročala agencija Reuters.

Družba mora namreč prilagoditi proizvodnjo elektrike, če povprečna dnevna temperatura reke preseže 28 stopinj Celzija.