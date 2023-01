V svoje lovke vleče ranljive fante: Skrbi me za dekleta teh fantov

Andrew Tate se je do denarja in vpliva dokopal na vse mogoče sporne načine, a svoje sledilce želi prepričati, da jim lahko uspe podobno, če le sledijo njegovi toksični ideologiji.

Da bi otrok odrasel v razgledano, samozavestno osebo lastnih misli, je še kako pomembno, da starši vedo, kaj otroci in najstniki spremljajo na družbenih omrežjih – in se znajo o teh vsebinah z njimi pogovoriti.

Dejstvo je, da na teh platformah ne nastopajo strokovnjaki, ampak so v ospredju posamezniki, ki jih takšni ali drugačni notranji vzgibi, pogosto velik ego in želja po vplivanju na druge, vodijo v to, da s spletnim občinstvom delijo svoja mnenja. V resnici ne gre za nič drugega kot za preprosta mnenja, a še posebej mladi v obdobju, ko se formirajo ali se iščejo in šele gradijo svojo osebnost, lahko nasedejo na iluzijo, da so ti ljudje mnenjski voditelji, ki vedo nekaj več. In to je lahko škodljivo tako za posameznika kot za širšo družbo.

Primer? Andrew Tate. Človek, ki je oblikoval spletni lik, ki moškim daje vtis, da gre za "uspešnega alfa samca", čeprav globlja analiza razkrije, da gre precej bolj verjetno za človeka, ki za kontroverznimi mnenji, polresnicami, teorijami zarote, sumljivimi poslovnimi praksami in željo po vplivanju na druge, najbrž skriva lastne negotovosti in neuresničene želje.

A ne glede na to, kaj je Tate v resnici, je dejstvo, da se njegova "ideologija" uveljavlja celo med šolarji ter grozljivo vpliva na njihov odnos do deklet, opozarjajo britanski učitelji.

Ko je Abbie slišala, kako je 15-letni deček v šoli West Midlands, kjer dela, hvalil Andrewa Tata, znanega kot "kralja mizoginije", ga je vprašala, ali razume njegov pogled na ženske. Fant je odgovoril: "No, moški so boljši od žensk, zato ima prav." Vsi njegovi prijatelji so prikimali v znak strinjanja, poroča Guardian.

Abbie pravi, da je mizoginija razširjena celo med učenci, starimi le 12 let, in je prepričana, da jo Tatovi posnetki na TikToku in drugih omrežjih spodbujajo. "Slišala sem, kako je učenec na igrišču predstavil svoje dekle. In takoj ko jih ni mogla slišati, ga je več prijateljev vprašalo, ali bi se lahko tudi oni pozabavali z njo."

"Mislim, da se osebje ne zaveda popolnoma, kdo je Tate in za kaj se zavzema," dodaja. "Skrbi me za dekleta teh fantov."

Še manj je Tate znan večini staršev, čeprav ga spremljajo tudi Slovenci. Pravzaprav so mnogi zanj slišali šele, odkar ima težave z romunskimi oblastmi, potem ko se je sam hvalil, da se je tja preselil, ker so tam oblasti bolj milostne.

Nekatere britanske šole težavo jemljejo resno. Ponekod učitelje usposabljajo, kako se o njem pogovarjati z učenci. Ponekod pripravljajo posebne ure, da učence spodbudijo k dvomu v vsebino, ki jo objavlja.

Učitelji pravijo, da so fantje pogosto posrkani v njegov "glamurozni" ultra-mačo svet z bolj benignimi vsebinami o hitrih avtomobilih ali fitnesu. Toda v svojih videih tudi pravi, da so ženske moška last, da ne morejo opravljati dela tako dobro kot moški in da naj ždijo doma. Meni celo, da bi morale žrtve posilstva "nositi odgovornost" za napade, in se hvali, da išče 18-letna dekleta, ker so "sveža". Medtem ko za vse krivi ženske in pridiga o tem, kako bi se morale vesti, dosledno pozablja, da bi morala prav takšna moralna pravila veljati tudi za moške.

Michael Conway, čigar podjetje Men at Work usposablja šolsko osebje za pogovor s fanti o teh vprašanjih, opozarja: "Algoritmi omogočajo, da je nekdo, kot je Tate, zelo dobro poznan 14- do 18-letnim fantom."

Conway verjame, da Tate v svoje lovke vleče ranljive fante in mlade moške na podoben način kot teroristične skupine ali tolpe, njegova podoba navideznega uspeha je tista, ki privablja ljudi, ki si želijo pripadati.

Učitelj na osnovni šoli v severnem Londonu, ki je prav tako govoril z novinarji Guardiana, se strinja. "Najbolj ranljivi in socialno nespretni fantje so tisti, ki jih pritegne in jim daje občutek pripadnosti nečemu, kar je zelo nevarno." Opisuje "izjemno ranljivega" 10-letnika, ki "hvali Tata in ponavlja njegove podle ideje". "Šolske lekcije o spoštovanju ne morejo tekmovati z valom mizoginije na spletu," dodaja.

Helen Hinde, pomočnica vodje srednje šole Meols Cop v Southportu, opozarja, da nekateri, ko omeni njegovo sovraštvo do žensk, to vidijo kot način, da si človek ustvari uspešno življenje. Vseeno želi, da mladi razmišljajo o tem, kar vidijo: "Ne želimo kriviti mladih. Želimo, da se naučijo dvomiti v odnos, s katerim se srečujejo na spletu."

Ben Karlin, ki učiteljem na Twitterju svetuje, kako se zoperstaviti Tatovemu vplivu, pa izpostavlja, da je pomembno poskušati razložiti, kaj počne in zakaj. "Da, uspešen je in bogat, vendar je denar zaslužil na ljudeh, ki mu nasedajo. Prav tako se je treba pogovoriti o tem, kaj je v njegovih govorih resnica in kaj laž, kajti njegova taktika je mešanje obojega na način, kot ustreza njegovi ideologiji." Opozarja pa tudi, da imajo lahko nekateri pristopi k ozaveščanju nasproten učinek in le še povečujejo vpliv Tata in njemu podobnih.