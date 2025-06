Indijec v državo poskušal pretihotapiti 47 strupenih kač

Imena potnika, ki so ga aretirali in je trenutno v priporu, niso razkrili, so pa cariniki na omrežju X objavili fotografije pisanih kač, ki se zvijajo v posodi.

Indijskega državljana, ki se je vračal iz Tajske, so v nedeljo na letališču v Mumbaju ustavili cariniki. Pregledali so prtljago, ki jo je oddal, tam pa jih je čakalo presenečenje. V državo je poskušal pretihotapiti več redkih živali, vključno s strupenimi kačami.

Kot so zapisali, so potniku zasegli tri gade s pajkovim repom, pet azijskih listnatih želv in 44 indonezijskih Hagenovih jamičarjev. Potniku so živali zasegli v skladu z zakoni o varstvu prostoživečih živali v Indiji.

Čeprav uvoz živali v državo ni nezakonit, indijski zakon o varstvu prostoživečih živali prepoveduje uvoz določenih vrst, vključno s tistimi, ki jih vlada uvršča med ogrožene ali zaščitene. Potnik mora pred uvozom prostoživečih živali pridobiti tudi potrebna dovoljenja in licence.

Takšni primeri tihotapljenja redkih živali v državo sicer niso redki.

Januarja so indijske oblasti na letališču v Delhiju aretirale Kanadčana, ker je v prtljagi nosil krokodiljevo lobanjo, mesec dni pozneje pa so uradniki na letališču v Mumbaju ustavili potnika, ki je prevažal pet gibonov siamangov, majhnih opic, ki izvirajo iz gozdov Indonezije, Malezije in Tajske. Giboni, ki jih je Mednarodna zveza za varstvo narave uvrstila med ogrožene vrste, so bili skriti v plastičnem zaboju v potnikovi torbi na vozičku.

Novembra so cariniki aretirali dva potnika, ki sta se vračala iz Bangkoka in prevažala 12 eksotičnih želv.

Leta 2019 pa so organi na letališču v Čenaju moškemu, ki je potoval iz Tajske, zasegli saharskega rogatega gada, pet legvanov, štiri skinke z modrim jezikom, tri zelene drevesne žabe in 22 egiptovskih želv.