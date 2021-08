V Sydneyju bo strogo zaprtje nadziralo še več vojakov.

V Sydneyju naj bi lockdown, ki ga imajo že sedem tednov, končali 28. avgusta, vendar so se odločili, da ga bodo podaljšali še vsaj do septembra. Avstralsko obrambno ministrstvo je v petek sporočilo, da je prejelo prošnjo za dodatno osebje, ki bi policiji pomagalo pri nadzorovanju izvrševanja odredb o karanteni na domu v predmestju Sydneyja, poroča Reuters.

Od ponedeljka se prebivalci ne smejo oddaljiti za več kot 5 kilometrov od svojega doma

Več kot 500 vojaških uslužbencev policiji v mestu, ki ima približno 5 milijonov prebivalcev, že pomaga. Med drugim spremljajo dejavnosti v hotelih in na letališčih. Od ponedeljka bo na teren napotenih dodatnih 200 oseb. Berejiklianova je dejal, da bodo postali del akcije "Ostani doma", ki se bo prav tako začela v ponedeljek. V okviru akcije se prebivalci od svojega doma ne smejo oddaljiti za več kot 5 kilometrov.

Po navedbah državnih uradnikov se globe za neupoštevanje ukrepov zvišujejo, za kršitev karantene na domu ali dajanje lažnih podatkov, ki bi jih uvrstili med izjeme, bodo kršitelji odšteli 5.000 avstralskih dolarjev (3.123 evrov). Tiste, ki bodo telovadili v skupini več kot dveh oseb ali zapustili svojo regijo, bo doletela kazen v višini 3.000 avstralskih dolarjev (1.874 evrov).

Lockdowne so uvedli tudi v drugih večjih avstralskih mestih - s strogimi omejitvami se tako po vsej državi sooča vsaj 10 milijonov ljudi, kar predstavlja približno 40 odstotkov prebivalstva države.

Rusija že tretji dan z rekordnim številom smrti zaradi covida-19

V Rusiji so že tretji dan zapored zabeležili rekordno število smrti zaradi covida-19 v enem dnevu - 819, so danes sporočile zdravstvene oblasti v Moskvi. Več tednov so sicer v državi beležili nekoliko manj kot 800 smrtnih žrtev dnevno, nato pa se je v sredo številka dvignila čez to mejo.

Na drugi strani beležijo upad števila novih okužb v enem dnevu. V zadnjih 24 urah so jih zabeležili 22.144. Prevladujoča različica koronavirusa je delta, ki se tako hitro širi tudi v Rusiji.

Cepljenje v tej državi z okoli 146 milijoni prebivalcev medtem napreduje precej počasi, pa čeprav naj bi bilo cepiva dovolj in ga je Rusija močno izvažala. A tudi med Rusi je proticepilski skepticizem močan; z enim odmerkom naj bi bilo cepljenih šele okoli 27 odstotkov prebivalstva.