Tajvan prestregel 25 kitajskih vojaških letal

Incident se je zgodil v ponedeljek. Po podatkih tajvanskega obrambnega ministrstva je prostor identifikacijske cone ADIZ kršilo 18 lovskih letal, štirje bombniki, dve protipodmorniški letali ter še eno izvidniško letalo. Dodali so, da so poleg prestrezniških letal kitajsko zračno floto spremljali tudi protiletalska obramba in njeni raketni sistemi. Kitajska sicer v zadnjih mesecih redno izvaja vojaške polete nad mednarodnimi vodami med Tajvanom in otoki Pratas v južnokitajskem morju.

t.i. identifikacijska cona se sicer razteza daleč onkraj tajvanskega zračnega prostora in zajema tudi kitajski zračni prostor na jugovzhodu države. Kitajska letala tako vseeno niso kršila tajvanskega zračnega prostora, pač pa so se zgolj nahajala v območju, ki ga spremlja tajvanska zračna obramba. Tajvanski ADIZ so po drugi svetovni vojni ustanovile ZDA.