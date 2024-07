V Teheranu po navedbah Hamasa ubit vodja gibanja Ismail Hanija

"Brat, vodja, mudžahid Ismail Hanija, vodja gibanja, je umrl v sionističnem napadu na njegovo rezidenco v Teheranu, potem ko se je udeležil inavguracije novega iranskega predsednika," je na Telegramu sporočilo palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Njegovo smrt je potrdila tudi iranska revolucionarna garda, ki je sporočila, da je bila napadena njegova rezidenca v Teheranu in da je bil ubit skupaj s svojim telesnim stražarjem. Dodali so, da preiskujejo "vzrok in razsežnost incidenta."