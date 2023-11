V teksaški kemični tovarni izbruhnil požar, šolarje evakuirali čez pašnik

Do eksplozije je prišlo v podjetju Sound Resource Solutions, ki se ukvarja z reciklažo in pakiranjem različnih kemikalij. Podatkov o tem, zakaj je do eksplozije in požara prišlo, še ni.

Šerif okrožja San Jacinto Greg Capers je kasneje povedal, da je eden izmed zaposlenih utrpel manjše opekline, zato so ga odpeljali v bolnišnico. Po njegovih informacijah so v požaru gorele tudi vnetljive kemikalije, verjetno tudi dizelsko gorivo in terpentin.