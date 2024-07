V Teksasu aretirali 'El Maya', vodjo zloglasnega mehiškega narkokartela

Dva ameriška uradnika sta za Reuters povedala, da so Zambada in Guzman Lopeza aretirali po pristanku z zasebnim letalom. Ameriška uprava za boj proti drogam (DEA) je sicer pred tem za Zambadovo prijetje ponudila nagrado do 15 milijonov dolarjev (slabih 14 milijonov evrov).

76-letnega Ismaela Maria Zambado (El Mayo) so ameriški zvezni agentje v četrtek izsledili in aretirali v Teksasu v mestu El Paso. Skupaj z njim pa so aretirali tudi sina Jouaqina Guzmana Lopeza (El Chapa), ki je z Zambado ustanovil mehiško kriminalno združbo Sinaoa.

Državni tožilec v ZDA Merrick Garland je ob aretaciji dejal, da El Mayo in El Chapo vodita eno najbolj nasilnih in najmočnejših organizacij za preprodajo drog na svetu. "Zdaj pa se pridružujeta rastočemu seznamu vodij in sodelavcev kartela Sinaloa, ki jim sodimo v ZDA," je dejal Garland.

Zambada je največji "narkokralj" na svetu in najvplivnejši v ZDA, navaja BBC. Desetletja se je izogibal oblastem, zato je njegova aretacija šokirala. Podrobnosti o aretacijah obeh moških ostajajo nejasne, vendar se zdi, da sta priletela v ZDA.

Februarja so ameriški tožilci Zambado obtožili zarote pri izdelavi in distribucijo fentanila, droge, ki je kriva za opioidno krizo v ZDA. El Mayo se v ZDA sooča tudi z obtožbami trgovine z drogami, umora, ugrabitve, pranja denarja in organiziranega kriminala.

Državni tožilec je poudaril, da fentanil predstavlja najsmrtonosnejšo grožnjo med drogami, s katerimi se soočajo v ZDA. Pravijo tudi, da je kartel Sinaloa največji dobavitelj drog v ZDA.

"Ministrstvo za pravosodje ne bo mirovalo, dokler ne bodo odgovarjali vsi posamezni vodje, člani in sodelavci kartela, ki so odgovorni za zastrupljanje naših skupnosti," je dejal Garland. Ameriške oblasti so že ugotovile, da je fentanil glavni vzrok smrti med Američani, ki so stari od 18 do 45 let.

Med sojenjem Joaquinu (El Chapu) Guzmanu leta 2019 pa so njegovi odvetniki Zambado obtožili, da je za življenje brez strahu pred kazenskim pregonom podkupil "celotno" mehiško vlado v zameno za odprto življenje brez strahu pred pregonom, poroča BBC. "Guzman ni nadzoroval ničesar. Mayo Zambada je," je trdil njegov odvetnik Jeffrey Lichtman.

El Chapo v ZDA prestaja dosmrtno zaporno kazen, potem ko so ga mehiške oblasti po aretaciji izročile ZDA. Po izročitvi El Chapa so njegov kriminalni imperij podedovali njegovi štirje sinovi, znani kot Los Chapitos. Sinovi so tako prevzeli njegovo frakcijo kartela in postali eden največjih ameriških izvoznikov fentanila, sintetičnega opioida, ki je do 50-krat močnejši od heroina in 100-krat močnejši od morfija.