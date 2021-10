V Teksasu po odločitvi sodišča znova v veljavi prepoved splava

Pravosodno ministrstvo Teksasa je nemudoma po Pitmanovi sodbi vložilo pritožbo na zvezno prizivno sodišče v New Orleansu in to je začasno blokado zakona zdaj odpravilo. Ne glede na odločitev prizivnega sodišča je sicer mogoče pričakovati, da bo šla poražena stran vse do vrhovnega sodišča ZDA, ki pa je s petimi proti štirim glasovom že zavrnilo zahtevo po blokadi teksaškega zakona pred njegovo uveljavitvijo.

Zvezni sodnik iz San Antonia Robert Pitman je v sredo zvečer sporni zakon, ki je začel veljati pred približno mesecem dni, začasno blokiral do končne sodne odločitve o njem. Kot je ob tem ocenil, se namreč osebe, ki želijo opraviti splav, "soočajo z nepopravljivo škodo, ko do nimajo dostopa do njega" .

Northupova: Vrhovno sodišče naj ukrepa in ustavi to norost

V izjavi po zadnji sodbi je Nancy Northup, predsednica Centra za reproduktivne pravice, vrhovno sodišče pozvala, naj "ukrepa in ustavi to norost". "Pacientke smo vrgli nazaj v stanje kaosa in strahu, ta kruti zakon pa najbolj vpliva prav na tiste, ki se v zdravstvu že sicer soočajo z diskriminatornimi ovirami. To so zlasti temnopolti, staroselci, ljudje drugih ras, priseljenci brez dokumentov, mladi iz šibkejših socialnih okolij in ljudje s podeželja," je dejala in poudarila, da so sodišča dolžna blokirati zakone, ki kršijo temeljne človekove pravice.

Generalni državni tožilec Ken Paxton je medtem dejal, da je odločitev sodišča "odlična novica", in dodal, da se bo "še naprej boril, da bi Teksas ostal brez zveznih pretiravanj".

Ženske se odločajo za splav v drugih zveznih državah

Zaradi določbe v zakonu, ki dovoljuje retroaktivne tožbe klinik in zdravniškega osebja ob morebitni začasni ustavitvi izvajanja zakona, ostajajo klinike previdne. Po poročanju BBC-ja je sicer več klinik v Teksasu po sredini odločitvi kljub temu začelo začelo izvajati splave tudi za bolnice, ki so presegale šest tedensko omejitev.

Te klinike bi se zdaj lahko soočale s pravnimi tveganji, saj zakon vsebuje določbo, ki pravi, da so klinike in zdravniki še vedno odgovorni za splave, ki so bili izvedeni v času, ko je bila v veljavi odredba za nujne primere. Kljub temu ni jasno, ali lahko takšno določbo zares uveljavljajo, saj je sodnik Pittman v svoji odločitvi dejal, da gre za "sporno zakonodajo".

Nekatere ženske so se medtem odločile za splav v sosednjih zveznih državah, v katerih je postopek zakonit.

Podobno restriktivne zakone, ki močno omejujejo pravico žensk do umetne prekinitve nosečnosti, je že pred Teksasom sprejelo več ameriških zveznih držav, v katerih so na oblasti konservativni republikanci. Zvezna administracija predsednika Joeja Bidna jim nasprotuje in jih skuša izpodbijati tudi po sodni poti.